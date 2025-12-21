Hindustan Hindi News
परिवार को धमकी, जातिवादी टिप्पणी…; दिल्ली एयरपोर्ट मारपीट विवाद पर पायलट ने क्या कहा?

परिवार को धमकी, जातिवादी टिप्पणी…; दिल्ली एयरपोर्ट मारपीट विवाद पर पायलट ने क्या कहा?

Delhi airport assault: घटना सामने आने के दो दिन बाद, पायलट ने दावा किया है कि विवाद के दौरान यात्री ने न सिर्फ जातिसूचक टिप्पणी की, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को धमकी भी दी थी।

Dec 21, 2025 09:02 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Delhi airport assault: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के टर्मिनल-1 पर यात्री से कथित मारपीट के मामले में अब Air India Express के पायलट ने अपनी सफाई पेश की है। घटना सामने आने के दो दिन बाद, पायलट ने दावा किया है कि विवाद के दौरान यात्री ने न सिर्फ जातिसूचक टिप्पणी की, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को धमकी भी दी थी।

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब स्पाइसजेट के यात्री अंकित दीवान ने आरोप लगाया कि एक ऑफ-ड्यूटी Air India Express पायलट ने सुरक्षा जांच के दौरान उनसे मारपीट की। दीवान के मुताबिक, विवाद की शुरुआत सिक्योरिटी लाइन में आगे निकलने को लेकर हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई।

बताया गया है कि यह घटना 19 दिसंबर की है, जब अंकित दीवान अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और चार महीने का बच्चा भी मौजूद था। दूसरी ओर, पायलट कैप्टन विरेंदर सेजवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यात्री ने पहले उन्हें और फिर उनके परिवार की महिला सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिसूचक भाषा का इस्तेमाल किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पायलट का कहना है कि यात्री ने बच्चे तक को लेकर धमकी दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

घटना के तुरंत बाद टाटा समूह के स्वामित्व वाली Air India Express ने पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक, पायलट को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया है और उनसे इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। एयरलाइन ने कहा है कि अगले सप्ताह इस घटना की आंतरिक जांच की जाएगी।

अंकित दीवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी आपबीती साझा करते हुए चेहरे पर खून लगे फोटो पोस्ट किए। उन्होंने आरोप लगाया कि झड़प के बाद उन्हें समय पर प्राथमिक उपचार भी नहीं मिला। दीवान ने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी ने पायलट को CISF के एक जवान से कहते सुना- “मैं इसको मार के आता हूं”, लेकिन इसके बावजूद कोई निवारक कार्रवाई नहीं की गई।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस के अनुसार, यह मामला उन्हें केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पता चला है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि लिखित शिकायत मिलने पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Air India Express ने अपने बयान में कहा कि संबंधित कर्मचारी किसी अन्य एयरलाइन से यात्रा कर रहा था और कंपनी इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

