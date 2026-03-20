Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी, शिकायत में जासूसी का भी जिक्र

Mar 20, 2026 12:30 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस को भेजी गई शिकायत में मंत्री की जासूसी का भी आरोप लगाया गया है।

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी, शिकायत में जासूसी का भी जिक्र

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस को भेजी गई शिकायत में मंत्री की जासूसी का भी आरोप लगाया गया है। मंत्री के निजी सहायक ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि 18 मार्च की सुबह उनके फोन पर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई।

थाना तुगलक रोड को दी गई लिखित शिकायत में कहा गया है, 'उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने वे कागज देखे हैं जो उसने मेरे फोन पर भेजे हैं और साथ ही उसने MP5 जैसे हथियारों का जिक्र करते हुए कहा कि वह इन्हीं से मारेगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जब मैंने उसके नंबर से आए व्हाट्सऐप संदेशों को खोलकर देखा, तो उसमें माननीय मंत्री जी का 'सरकारी टूर प्रोग्राम' (प्रति संलग्न) था, जिस पर स्पष्ट रूप से 'इनको गोली मार दो' लिखा हुआ था।'

ये भी पढ़ें:भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अभी नहीं हुआ है अंतिम करार: चौधरी जयंत सिंह

लोकेशन और वॉयस मैसेज भी भेजे

धमकी देने वाले ने वॉट्सऐप पर लोकेशन और कुछ वॉयस मैसेज भी भेजे जिनमें निरंतर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। उस नंबर पर जब दोबारा फोन करके उससे पूछा गया कि माननीय मंत्री जी का टूर प्रोग्राम उसके पास कहां से आया, तो उसने जवाब दिया कि उसे यह 'ऊपर' से भेजा गया है।

‘आवास की जासूसी भी हो रही’

शिकायत में कहा गया है कि फोन के माध्यम से तुगलक रोड थानाध्यक्ष को सूचना दी गई और मोबाइल पर प्राप्त सभी साक्ष्य पुलिस को भेज दिए। सहायक ने इसके बाद जासूसी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 'इस बीच एक और गंभीर जानकारी सामने आई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति हमारे आवास के पिछले गेट की जासूसी कर रहा है और इस बात की निगरानी रख रहा है कि दरवाजा किस समय खुलता-बंद होता है और कौन आता-जाता है। लगभग तीन दिन पहले रात 9:00 से 10:00 बजे के बीच एक सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी, जिसके शीशे काले थे, कोठी के दूसरी तरफ काफी देर तक खड़ी रही और उसमें सवार लोग कोठी की निगरानी कर रहे थे। कृपया मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी गंभीरता से जांच की जाए।'

जयंत चौधरी के सहायक की ओर से दी गई शिकायत

जयंत चौधरी के निजी सहायक की ओर से दी गई शिकायत
ये भी पढ़ें:विपक्ष के पीडीए की राजनीति समाजवाद नहीं जातिवाद : जयंत चौधरी
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Jayant Chaudhary
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।