दिल्ली के 20 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल भेजकर कहा- छात्रों को आजादी चाहिए

पिछले हफ्ते भी चार दिन दिल्ली के करीब 100 से ज्यादा स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जिसे भेजने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था। प्रारंभिक तकनीकी जांच में इन धमकी भरे ईमेल के यूके और कुछ यूरोपीय देशों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।

राजधानी दिल्ली के शिक्षण संस्थानों में धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूलों के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय के 20 से ज्यादा कॉलेजों व अन्य संस्थानों को बुधवार को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। इस दौरान जीसस एंड मैरी कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज व मोती लाल नेहरू सहित अन्य कॉलेजों को इस तरह के ईमेल भेजे गए। ईमेल भेजने वाले ने एक ही कंटेंट करीब 20 से ज्यादा कॉलेजों को सीसी रखकर भेजा। हालांकि धमकी भरे ईमेल मिलने की सूचना के बाद शाम को स्थानीय पुलिस की टीम बम स्क्वॉड व डॉग स्क्वॉड टीम के साथ इन कॉलेजों में पहुंची, हालांकि करीब घंटे भर तक पूरे परिसर की जांच करने के बाद कुछ नहीं मिला और कॉल को झूठा(हॉक्स) करार दिया गया।

पुलिस के मुताबिक इस हफ्ते पहली बार इस तरह की धमकी भरे ईमेल मिलने की सूचना मिली है। धमकी भरा ईमेल वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) के जरिए भेजे जाने का संदेह है जिसकी तकनीकी स्तर पर जांच की जा रही है। कॉलेजों को भेजे गए इस ईमेल में लिखा गया था कि'उच्च शक्ति वाले विस्फोटक' लगाए गए हैं, क्योंकि 'छात्रों को आजादी चाहिए'। इस तरह से कुछ अन्य धमकियां भी इस ईमेल के जरिये दी गई हैं। जिन कॉलेजों को ये ईमेल मिले हैं उनमें से कुछ नई दिल्ली इलाके में हैं तो कुछ दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साउथ कैंपस इलाके में स्थित हैं। इन कॉलेजों ने ईमेल मिलने के बाद पुलिस को कॉल कर धमकी के बारे में जानकारी दी। हालांकि कॉल मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने बम स्क्वॉड व डॉग स्क्वॉड और अन्य एजेंसियों की मदद से तत्काल जांच शुरू की और परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

पिछले साल एक छात्र ने दी थी धमकी वहीं पिछले साल दिसंबर में स्कूलों को धमकी देने के मामले में एक छात्र का पता लगाया था, जिसने कथित तौर पर परीक्षा से बचने के लिए अपने स्कूल को बम की धमकी भेजी थी। लेकिन इस छात्र ने बिना वीपीएन के एक नियमित ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस के लिए उसका पता लगाना आसान हो गया और पुलिस उस छात्र तक पहुंच गई थी। काउंसलिंग करने पर उसने बताया था कि परीक्षा टालने के लिए उसने ऐसा कर दिया था। हालांकि पूछताछ के बाद उस छात्र छोड़ दिया गया था।

इस साल एक बच्चे की दी थी धमकी इस साल जुलाई में आई धमकी की जांच में यह पता चला था कि यह फर्जी धमकी एक लड़के ने कथित तौर पर दो शैक्षणिक संस्थानों को भेजी थीं। जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था और काउंसलिंग के बाद फिर रिहा कर दिया गया था। काउंसलिंग के दौरान शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले इस आरोपी छात्र ने बताया था कि वह चाहता था कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, इसलिए उसने मेल किया था।