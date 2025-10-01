those who burning crops stubble will not be purchased and a fine will also be imposed सवाधान ! पराली जलाने वालों की फसल 2 साल तक नहीं खरीदी जाएगी, जुर्माना भी लगेगा, Ncr Hindi News - Hindustan
those who burning crops stubble will not be purchased and a fine will also be imposed

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/पलवलWed, 1 Oct 2025 08:36 AM
सवाधान ! पराली जलाने वालों की फसल 2 साल तक नहीं खरीदी जाएगी, जुर्माना भी लगेगा

किसानों के लिए सावधान करने वाली है। पराली और फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दोषी किसानों पर 5 हजार से 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी और अगले दो वर्षों तक उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी।

वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पराली और फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इसी कड़ी में सरकार ने जिले में पराली जलाने वाले किसानों की फसल नहीं खरीदने पर मंथन शुरू कर दिया है।

मंगलवार को जारी बयान में डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान से अवगत कराना जरूरी है। यह न केवल अवैध है, बल्कि मृदा की उर्वरता को घटाता है और फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो लोगों की सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली को न जलाएं बल्कि इसे आय का स्रोत बनाएं। पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01275-254060 जारी किया गया है, जिस पर सूचना देकर तुरंत कार्रवाई कराई जा सकती है।

30 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा

उपायुक्त ने कहा कि दोषी किसानों पर 5 हजार से 30 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी और अगले दो वर्षों तक उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे।