सवाधान ! पराली जलाने वालों की फसल 2 साल तक नहीं खरीदी जाएगी, जुर्माना भी लगेगा

वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पराली और फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इसी कड़ी में सरकार ने जिले में पराली जलाने वाले किसानों की फसल नहीं खरीदने पर मंथन शुरू कर दिया है।

मंगलवार को जारी बयान में डॉ. वशिष्ठ ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान से अवगत कराना जरूरी है। यह न केवल अवैध है, बल्कि मृदा की उर्वरता को घटाता है और फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जो लोगों की सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली को न जलाएं बल्कि इसे आय का स्रोत बनाएं। पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01275-254060 जारी किया गया है, जिस पर सूचना देकर तुरंत कार्रवाई कराई जा सकती है।