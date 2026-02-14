यह है रेखा सरकार के एक साल का सर्टिफिकेट; CM योगी का वीडियो शेयर कर सौरभ भारद्वाज ने कसा तंज
सौरभ भारद्वाज ने योगी आदित्यनाथ का जो वीडियो शेयर किया वह बात उन्होंने जनपद गोरखपुर में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान यहां उन्होंने 2.47 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया।
आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर बेहद खास अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो शेयर किया और बताया कि किस तरह वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनकी सरकार के एक साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दरअसल भारद्वाज ने जो वीडियो शेयर किया उसके जरिए उन्होंने दिल्ली सरकार पर तगड़ा तंज कसा, क्योंकि इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ दिल्ली की घुटन भरी हवा के बारे में बताते हुए उसकी तुलना गैस चेम्बर से करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह सौरभ ने आदित्यनाथ की कही बातों से ही रेखा सरकार पर हमला बोला। वह भी तब जब आगामी 20 फरवरी को दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को बने हुए एक साल पूरा होने वाला है, इसलिए AAP नेता ने यूपी के सीएम की बातों को एक साल का सर्टिफिकेट बताया।
आदित्यनाथ की कही बातों से किया हमला
अपनी पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने योगी आदित्यनाथ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘CM आदित्यनाथ का CM रेखा गुप्ता सरकार को एक साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट’, इसके बाद सौरभ ने अपनी पोस्ट में वह बातें लिखीं जो उस वीडियो में आदित्यनाथ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दिल्ली को बताया गैस चेम्बर के जैसा
उनके शेयर किए वीडियो में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ‘देख रहे हो ना दिल्ली में किस तरह घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चेम्बर में हों। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 400 से ऊपर है, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। कितनी खराब स्थिति हो गई है।’
योगी ने की पर्यावरण को बचाने की अपील
इसके आगे योगी ने गोरखपुर की आबोहवा की तारीफ करते हुए कहा, 'वहीं गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दमघोंटू माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा, धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नई राह दिखाएगी।'
सौरभ भारद्वाज ने योगी आदित्यनाथ का जो वीडियो शेयर किया वह बात उन्होंने जनपद गोरखपुर में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रमों के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान यहां उन्होंने 2.47 करोड़ की लागत से नवनिर्मित कल्याण मण्डपम् (कन्वेंशन सेंटर) का लोकार्पण किया। साथ ही राप्तीनगर विस्तार स्पोर्ट्स सिटी आवासीय योजना के अंतर्गत EWS/LIG श्रेणी के आवंटियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए। यहां उन्होंने गोरखपुर को विकास का नया मॉडल बताया और कहा कि अच्छी सड़कें, AIIMS, मेडिकल कॉलेज और फर्टिलाइजर कारखाना... अब गोरखपुर में सब कुछ है।'
