Hindi Newsएनसीआर NewsThis is not just a failure of system, but reflection of ruling party mindset, Kejriwal get so angry
ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, सत्ता की मानसिकता का आईना है; केंद्र सरकार पर क्यों भड़के केजरीवाल?

दिल्ली पुलिस ने 2017 उन्नाव बलात्कार केस की पीड़िता, उसकी मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना को इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया था। वे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं।

Dec 24, 2025 04:49 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका गुस्सा एक दिन पहले दिल्ली में उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर फूटा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव रेप कांड के आरोपी पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर राहत दी थी, इसी के विरोध में रेप पीड़िता अपनी मां के साथ इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन उठा दिया था। इसी घटना का वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल ने अपना गुस्सा जताया।

वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, 'ये अब कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि BJP के राज में इंसाफ उल्टा चलता है। रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को लाठियां, डर और प्रताड़ना मिलती है, और रेप के आरोपियों को संरक्षण व सम्मान। ये सिर्फ़ सिस्टम की नाकामी नहीं, सत्ता की मानसिकता का आईना है।'

इससे पहले मंगलवार रात को दिल्ली पुलिस ने 2017 उन्नाव बलात्कार केस की पीड़िता, उसकी मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना को इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया था। वे दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, जिसमें इस रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत दे दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी थी। अदालत ने कहा था कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुके हैं। इस दौरान उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई। हालांकि, इसके बावजूद वह फिलहाल जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की तीन जमानत जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को जमानत दे दी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
