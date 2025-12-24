ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, सत्ता की मानसिकता का आईना है; केंद्र सरकार पर क्यों भड़के केजरीवाल?

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने 2017 उन्नाव बलात्कार केस की पीड़िता, उसकी मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना को इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया था। वे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका गुस्सा एक दिन पहले दिल्ली में उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उसकी मां के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर फूटा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव रेप कांड के आरोपी पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर राहत दी थी, इसी के विरोध में रेप पीड़िता अपनी मां के साथ इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन उठा दिया था। इसी घटना का वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल ने अपना गुस्सा जताया।

वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, 'ये अब कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि BJP के राज में इंसाफ उल्टा चलता है। रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को लाठियां, डर और प्रताड़ना मिलती है, और रेप के आरोपियों को संरक्षण व सम्मान। ये सिर्फ़ सिस्टम की नाकामी नहीं, सत्ता की मानसिकता का आईना है।'

इससे पहले मंगलवार रात को दिल्ली पुलिस ने 2017 उन्नाव बलात्कार केस की पीड़िता, उसकी मां और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना को इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन वाली जगह से हटा दिया था। वे दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, जिसमें इस रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत दे दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी थी। अदालत ने कहा था कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुके हैं। इस दौरान उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई। हालांकि, इसके बावजूद वह फिलहाल जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है।