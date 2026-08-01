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यह मेरी पहली और आखिरी गलती, मुझे माफ कर दें; PM मोदी को गाली देने वाली लड़की

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगी है। उसने एक वीडियो मैसेज में कहा कि मैं विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के बहकावे में आ गई थी। वीडियो में उसने बताया कि वह सिर्फ 15 साल की है। उसने इस घटना को अपनी पहली और आखिरी गलती बताया।

पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगी।
पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगी।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 23 जुलाई को हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की ने माफी मांगी है। इस मामले में मामला दर्ज होने के बाद लड़की ने एक वीडियो मैसेज में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है।

एनडीटीवी, इंडिया टुडे और कई अन्य मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक वीडियो मैसेज में उसने कहा कि मैं विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के बहकावे में आ गई थी और मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सी बुरी बातें कही थीं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लाइव हिन्दुस्तान स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। एफआईआर में लड़की की उम्र 25 साल बताई गई है। हालांकि, माफी मांगने वाले वीडियो में वह कहती है कि वह सिर्फ 15 साल की है। वीडियो में उसने इस घटना को अपनी पहली और आखिरी गलती बताया।

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इस बीच, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि गाली देना कोई अपराध नहीं है और इसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। संगठन की ओर से एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में दीपके ने कहा कि उन्हें पता चला है कि गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने के लिए एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरे मामलों में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दीपके ने पूछा कि अगर आप गाली-गलौज के लिए मामले दर्ज कर रहे हैं तो बीजेपी के उन लोगों के खिलाफ कब मामले दर्ज किए जाएंगे जो सालों से ऑनलाइन महिलाओं के लिए गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? दीपके ने यह भी पूछा कि क्या देश में दो कानून है?

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वहीं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि जंतर-मंतर पर उनकी दिवंगत मां को भी भद्दी गालियां दी गईं। पीएम ने अफसोस जताया कि हमारी बेटियों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने गुमराह बच्चों को माफ करने की बात भी कही। इंस्टाग्राम पर देर रात जारी एक और वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज में फैली नाराजगी को समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि यह युवाओं को अपनाकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का समय है।

अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि वह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका दिल उनसे कह रहा था कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर युवाओं से बात करें। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें भद्दी गालियां दीं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर न केवल मुझे अपशब्द कहे गए, बल्कि मेरी दिवंगत मां को भी गाली दी गई। लेकिन, गाली-गलौज से कभी कोई समाधान नहीं निकलता।

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पीएम ने कहा कि आइए गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाएं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। लोगों से गलतियां होती हैं, लेकिन यह एक सांस्कृतिक झटका था कि हमारी बेटियां ऐसी अपशब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। हमें उन युवाओं को माफ कर देना चाहिए जो गुमराह हो गए थे। आखिरकार, वे हमारे ही बच्चे हैं। उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है। एक उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि अगर हमारे दांत हमारी जीभ को काट लें तो भी हम उन्हें छोड़ नहीं देते। दोनों हमारे ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे युवा हमारे अपने हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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