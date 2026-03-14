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क्या आपका भी पिंक स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाया? DTC बसों में महिलाएं ऐसे कर सकती हैं फ्री यात्रा

Mar 14, 2026 08:02 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्या आपका भी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अब तक नहीं बन पाया है? केजरीवाल सरकार के समय से चलाई जा रही पिंक पेपर टिकट को बंद करने की बात कही गई थी।

क्या आपका भी पिंक स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाया? DTC बसों में महिलाएं ऐसे कर सकती हैं फ्री यात्रा

क्या आपका भी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अब तक नहीं बन पाया है? आप भी इस बात को सोचकर परेशान हैं कि बिना कार्ड बस में यात्रा कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल सरकार के समय से चलाई जा रही पिंक पेपर टिकट को बंद करने की बात कही गई थी। अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस बारे में चिंता न करने की सलाह देते हुए समाधान दिया है।

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फ्री में मिल रहे स्मार्ट कार्ड, सबको मिलने बाकी

सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की पात्र महिला निवासी डीटीसी द्वारा स्थापित निर्धारित काउंटरों से यह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन मौजूदा समय में भीड़ के चलते सबको कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सभी महिला यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि चिंता या भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्ड वितरण चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और सभी पात्र महिलाओं को सुविधाजनक रूप से कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

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डीटीसी ने क्या समाधान बताया है

डीटीसी की तरफ से बताया गया- जिन महिलाओं के पास अभी यह स्मार्ट कार्ड नहीं है, वे वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पिंक पेपर टिकट लेकर डीटीसी बसों में यात्रा करती रहेंगी। कुछ समय पश्चात जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अधिकांश पात्र महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तब दिल्ली सरकार द्वारा धीरे-धीरे पिंक पेपर टिकट प्रणाली को समाप्त कर स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणाली लागू की जाएगी।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरूआत

केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन कार्ड' से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी की महिला निवासियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत की गयी है। पिंक कार्ड दिल्ली निवासी महिलाओं को डीटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही मेट्रो, रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सशुल्क सुविधा देगा।

पेपर टिकट का लेगा स्थान

पिंक कार्ड यह एक टच-फ्री और सुरक्षित स्मार्ट कार्ड होगा। इससे हर यात्रा का सही डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। नकद लेन-देन कम होगा और आय का हिसाब-किताब अधिक साफ और पारदर्शी रहेगा। यात्रा के आंकड़ों की मदद से बस रूट तय करने, बसों की संख्या सही करने और बेहतर फैसले लेने में आसानी होगी। यही कार्ड पिंक पेपर टिकट की जगह लेगा, जिससे पूरी व्यवस्था ज्यादा आसान और आधुनिक बन जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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