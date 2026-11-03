यूं दिल्ली की जहरीला हवा को कम करके दिखा रही भाजपा सरकार; AAP ने किया बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे का दावा
दिल्ली के कुल 57 AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों में से मंगलवार को 10 में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर', 35 में 'बहुत खराब' और 12 में 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जिसमें जहांगीरपुरी में सबसे खराब 462 AQI दर्ज किया गया जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली में हवा की सेहत खराब होना भी शुरू हो गई है, और जिसकी गवाही लगातार खराब हो रहा शहर का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) दे रहा है। इसी बीच मंगलवार को शहर का औसत AQI 350 दर्ज किया गया, जो कि पिछले 287 दिनों में दर्ज हवा का सबसे खराब स्तर है। जिसमें से जहांगीरपुरी का AQI 462 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इसी बीच दिल्ली के मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार को AQI पर एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया और कहा कि भाजपा सरकार AQI के आंकड़ों में भी उसी तरह का फर्जीवाड़ा कर रही है, जैसा कि उसने देश की GDP में किया था। इस दौरान AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास पानी का छिड़काव कर रही है, ताकि वायु प्रदूषण की रीडिंग कम दर्ज हो और लोगों को यह झांसा दिया जा सके कि दिल्ली की हवा बेहतर हो रही है।
इस बारे में अपना एक वीडियो शेयर करते हुए भारद्वाज ने लिखा, 'AQI पर बड़ा खुलासा। दिल्ली के AQI डेटा में हेरफेर करने के लिए, AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों के ठीक ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वे प्रदूषण को कम तो कर देते हैं, लेकिन GDP की तरह ही, वे डेटा में गड़बड़ी करके यह दिखा रहे हैं कि AQI कम हो रहा है।'
'यह जानलेवा भी साबित हो सकता है..'
आगे सौरभ ने सरकार के इस काम को बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि, 'यह खतरनाक है और जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे इस फर्जी डेटा पर भरोसा कर लेंगे और असुरक्षित होने के बावजूद बाहर निकल जाएंगे, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है।' इसके साथ ही AAP सरकार पर एक और फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 'BJP सरकार ने दिल्ली के हरियाली वाले इलाकों में 20 नए स्टेशन भी जोड़े हैं, ताकि गणितीय तरीके से औसत AQI को कम दिखाया जा सके। यह आपकी सेहत के साथ एक और धोखा है।'
'AQI चाहे 600 हो, आपको आंकड़ों में 300 दिखेगा'
AAP नेता ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें उन्होंने कहा, 'इस वक्त हम लोग ITI जहांगीरपुर में हैं, जहां पर आप ये जो देख रहे हैं, ये AQI मॉनिटरिंग स्टेशन है। और इस पर जो पानी का छिड़काव हो रहा है, आप देखिए ये ऊपर से पानी इस स्टेशन के ऊपर छिड़का जा रहा है और कहीं नहीं छिड़का जा रहा। सिर्फ इस स्टेशन के ऊपर छिड़का जा रहा है। क्यों छिड़का जा रहा है, इस बात को समझिए, ताकि जो AQI की दिल्ली की जो रीडिंग है, वो कम आ सके। प्रदूषण चाहे 600 हो, मगर आपको आंकड़ों में वो 300 दिखे, इसलिए सिर्फ AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर पानी छिड़क के दिल्ली वालों और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक काम है।'
'GDP की तरह ही AQI के डेटा में भी कर रहे गड़बड़ी'
आगे उन्होंने भाजपा पर डेटा में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए कहा, 'भाजपा को आपका प्रदूषण कम नहीं करना, इनको सिर्फ डेटा को फज (हेरफेर) करना है, जैसे GDP के डेटा के साथ फजिंग करके, गड़बड़ी करके GDP दिखा रहे हैं, देश बर्बाद हो गया, लोगों की नौकरियां चली गईं, महंगाई में लोग मर गए, गरीब आदमी और गरीब हो गया, मगर GDP के आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही प्रदूषण है, प्रदूषण लगातार दो साल से बढ़ रहा है, मगर आंकड़ों में प्रदूषण कम करने के लिए ये फर्जीवाड़ा रेखा गुप्ता की सरकार आपके सामने खुल्लम-खुल्ला कर रही है और आपको हमें दिखाना चाहते हैं।'
बता दें कि दिल्ली के कुल 57 AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 10 में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर', 35 में 'बहुत खराब' और 12 में 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जिसमें जहांगीरपुरी में सबसे खराब 462 AQI दर्ज किया गया जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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