यह फिल्म हमारे खिलाफ, विरोध के लिए किसी भी हद तक जाएंगे; जॉली LLB-3 पर भड़के एडवोकेट एपी सिंह

फिल्म जॉली एलएलबी 3 में वकीलों को जिस तरह से दिखाया गया है, उससे नाराज वकील एपी सिंह ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा है कि यह फिल्म हमारे पेशे का अपमान करती है और उसे बेहद फूहड़ तरीके से दिखाती है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 09:28 PM
अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर बॉलीवुड फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले फिल्म को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने इस फिल्म पर वकीलों, जजों और न्यायपालिका का अपमान करने का आरोप लगाते हुए इसकी रिलीज पर बैन लगाने या फिर सारे विवादित सीन हटाने के बाद ही फिल्म को रिलीज की अनुमति देने की मांग की है। उनका कहना है कि वकालत का पेशा बेहद गरिमा और सम्मान का पेशा है, लेकिन फिल्म में उसे बेहद फूहड़ तरीके से दिखाते हुए उसे हंसी का पात्र बताया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की वजह से लोग वकीलों का मजाक उड़ा रहे हैं और इस पेशे को बेहद खराब नजर से देख रहे हैं। उन्होंने फिल्म के विरोध के लिए सड़क पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन और आंदोलन करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक की बात कही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए एपी सिंह ने कहा, ‘जॉली एलएलबी 3 फिल्म का विरोध सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनियाभर के वकील कर रहे हैं। मेरे पास अलग-अलग राज्यों और देशों से वकीलों के फोन आ रहे हैं। सभी नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। फिल्म में किस तरह से हमें लेकर फूहड़ और भद्दा मजाक किया जा रहा है।’

'जिन्हें भांड कहते थे, वे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे'

उन्होंने पूछा, 'क्या वकील और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, क्या हमारे माननीय जज साहब, क्या हमारी न्यायपालिका कॉमेडियन या जोकर हैं। क्या हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, क्या हमारा मजाक बनाया जाएगा, क्या हम पर चुटकुले बनाए जाएंगे। क्या फिल्म दुनिया के लोग जिन्हें भांड कहा जाता था, हमारे यहां मनोरंजन करने वाले हमारे पेशे का मजाक उड़ाएंगे।'

फिल्म पर बैन लगाने या आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग

आगे उन्होंने कहा, 'वकालत का पेशा रॉयल्टी का, डिग्निटी का प्रोफेशन है, लेकिन जॉली एलएलबी 3 फिल्म में जिस तरह से इस पेशे के लिए फूहड़, भद्दी, असंसदीय, अपमानजनक, गैर कानूनी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए मजाक उड़ाया गया है, वह घोर आपत्तिजनक है और इसलिए मैं सेंसर बोर्ड से मांग करता हूं कि इस फिल्म को पूरी तरह से बैन किया जाएगा या इससे वह सारे आपत्तिजनक सीन्स हटाए जाएं।'

'हम देश के सभी वर्गों को आवाज देते हैं'

इसके बाद उन्होंने कहा, 'हम मजाक के पात्र नहीं हैं, बल्कि हम इस देश के गरीबों, मुजलिमों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों को न्याय दिलाते हैं। न्याय की परिभाषा हम परिभाषित करते हैं। हम सबको न्याय मिलते हुए दिखाते हैं। हम हर समय, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश हो सकती है, हम लोगों के लिए न्याय की पराकाष्ठा पर खरे उतरते हैं।'

'फिल्म को देख लोग वकालत के पेशे को गिरा हुआ मानेंगे'

उन्होंने कहा, ‘इस जॉली एलएलबी 3 फिल्म ने जिस तरह से गलत संदेश देने की कोशिश की है, उससे लोग वकालत के पेशे को रॉयल प्रोफेशन की बजाय गिरा हुआ मानने लगेंगे और उसमें आना पसंद नहीं करेंगे। न्यायालय की गरिमा है, न्यायालय का विश्वास है, न्यायालय का भरोसा है, न्यायालय को लोग बेहद गरिमा के साथ देखते हैं, लेकिन इस फिल्म ने इस पेशे को बेहद फूहड़ता, बेहद मजाक के साथ बताया है कि कोई पसंद नहीं करेगा।’

आगे फिल्म के विरोध के लिए किसी भी हद तक जाने को लेकर उन्होंने कहा, 'अगर जरूरत पड़ी तो इस फिल्म का विरोध करने के लिए हम सड़क पर भी आएंगे, संसद भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पूरे देश के वकील इस फिल्म की वजह से दुखी हैं, हम मजाक का पात्र बन गए हैं, सेंसर बोर्ड और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को इस पर कठोर से कठोर निर्णय लेते हुए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह की फिल्म पर बैन लगाकर मैसेज देना चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोचे भी नहीं। सबका खून खौल रहा है, सब इस पीड़ा से परेशान हैं, इसलिए फिल्म के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।'

कौन हैं एडवोकेट एपी सिंह

एपी सिंह देश के नामी वकीलो में से एक हैं और कई बड़े-बड़े केसों में विभिन्न पक्षों की तरफ से दलीलें रख चुके हैं। उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख केसों में निर्भया रेप और हत्याकांड में सभी दोषियों का पक्ष रखना, डेरा सच्चा सौदा की हनीप्रीत को सरेंडर करवाया और उसके लिए केस लड़ना, इसके अलावा पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीणा के वकील भी यही हैं।