अमीर-गरीब सबको फायदा, इस दिवाली देशवासियों को मिलेगा डबल बोनस…; PM मोदी ने का बड़ा ऐलान

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 02:41 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली- एनसीआर में दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं, द्वारका एक्सप्रेस वे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जीएसटी में नया रिफॉर्म होने जा रहा है। पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा, इस दिवाली देशवासियों को जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस मिलने वाला है।

पीएम मोदी ने बताया, हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसानी बनाने का है। पीएम ने दावा करते हुए कहा, इसका फायदा गरीब-अमीर, मिडिल क्लास, छोटे-बड़े व्यापारी सभी को होगा।

जीएसटी यानी Goods and Services Tax। यह भारत का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। यानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका मकसद पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लाना है। इससे पहले अलग-अलग टैक्स जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स आदि चुकाने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी ने उन्हें खत्म कर एक ही टैक्स सिस्टम बना दिया है।

पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन की गई इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II राजधानी को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार लाना, ट्रैवलिंग टाइम में कटौती करना और दिल्ली तथा उसके आसपास के इलाकों में ट्रैवलिंग टाइम को कम करना है।

ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाती है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह खंड यशोभूमि, डीएमआरसी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।