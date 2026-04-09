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नोएडा में चोर-पुलिस में हुई ठाएं-ठाएं; मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल

Apr 09, 2026 03:52 pm ISTRatan Gupta नोएडा, भाषा
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Encounter in Noida: नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 बदमाश पैर में गोली लग जाने से घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया।

नोएडा में चोर-पुलिस में हुई ठाएं-ठाएं; मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 घायल

Encounter in Noida: नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 बदमाश पैर में गोली लग जाने से घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शैव्या गोयल ने बताया कि नियमित जांच कर रही सूरजपुर थाने की पुलिस को बृहस्पतिवार दोपहर सूचना मिली कि 'मोजर बेयर' गोल चक्कर के पास कुछ बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं।

पुलिस से बचने को चलाई थीं गोलियां

पुलिस ने अवरोधक लगाए और दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे कुछ बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किए जाने पर वे मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पीछा किया जिससे भागने की कोशिश कर रहे दो बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई और उन्होंने पुलिस से बचने के लिए उसपर गोलियां चलाईं।

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2 को लगी गोली, 2 हुए फरार… फिर धराए

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भी आत्मरक्षा के तौर पर गोली चलाई और इस मुठभेड़ में बिहार के मोतीहारी जिले के मंडल निवासी मुकेश उर्फ मुक्के (32) तथा ग्राम चीती दनकौर निवासी आकाश (29) के पैर में गोली लग गई। उन्होंने बताया कि बदमाशों के दो साथी - बिहार के जिला मधुबनी निवासी देवेंद्र शर्मा (40) तथा ग्राम सूरजपुर निवासी सतपाल (50) मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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बदमाशों के पास कितना माल बरामद हुआ

अधिकारी ने बताया कि बदमाशों के पास से एक-एक देसी तमंचा, कारतूस, ड्रिल मशीन समेत अन्य सामान बरामद किया है। उन्होंने बताया कि बदमाशों के पास से पुलिस ने विभिन्न घरों से चोरी की गई हुई एलइडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर, कुकर, बर्तन तथा घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद की है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी मुकेश के खिलाफ पूर्व में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विभिन्न थानों में गैंगस्टर, चोरी सहित विभिन्न धाराओं में नौ मुकदमे दर्ज हैं, जबकि राकेश के खिलाफ सात, देवेंद्र के खिलाफ 19, सतपाल के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि ये बदमाश घरों का ताला तोड़कर चोरी करते थे।

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Ratan Gupta

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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