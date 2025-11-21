वे बांग्लादेश व नेपाल की तरह सरकार बदलना चाहते थे; याचिका का विरोध करते हुए SC से बोली दिल्ली पुलिस

संक्षेप: आरोपियों को जमानत देने का विरोध करते हुए राजू ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी का हवाला देकर जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें देरी आरोपी की वजह से हुई है, प्रॉसिक्यूशन की वजह से नहीं।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में छह आरोपी उसी तरह से दंगा करके देश में सरकार बदलना चाहते थे, जैसा कि बाद में हमें बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने यह दलीलें फरवरी 2020 के दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का जोरदार विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में दीं।

दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच को बताया कि आरोपियों में संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है और वे नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) का विरोध करते समय लाठी, एसिड की बोतलें और हथियार लेकर आए थे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अदालत की कार्यवाही के दौरान राजू ने कहा, ‘आरोपियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा करते हुए हत्या और आतंकी हमलों की साजिश रची गई। जिसका बड़ा मकसद सरकार को बदलना था। जो लोग तथाकथित धरने पर गए थे, उनके पास डंडे, एसिड की बोतलें और अन्य फायरआर्म्स थे, जिनका इस्तेमाल किया गया।’

आगे उन्होंने कहा, 'यह व्यवस्थित साजिश थी कि सरकार बदलने के लिए दंगा किया जाए, जैसा बांग्लादेश या नेपाल में हुआ था। साजिश की हद यही थी। ये वे लोग थे जिन्हें संविधान की जरा भी परवाह नहीं थी। क्योंकि 43(d)(5) के तहत यह बेल का मामला नहीं है।'

आरोपियों को जमानत देने का विरोध करते हुए राजू ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी का हवाला देकर जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें देरी आरोपी की वजह से हुई है, प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन पक्ष) की वजह से नहीं। उन्होंने कहा, 'मैं पहले ही कह चुका हूं कि पैरिटी और देरी के आधार पर उन्हें क्यों जमानत नहीं दी जा सकती। अगर वे सहयोग करते हैं तो हम 2 साल में ट्रायल खत्म कर सकते हैं।'