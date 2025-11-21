Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThey wanted to change the govt like in Bangladesh and Nepal, Delhi Police tells SC in riots case
वे बांग्लादेश व नेपाल की तरह सरकार बदलना चाहते थे; याचिका का विरोध करते हुए SC से बोली दिल्ली पुलिस

वे बांग्लादेश व नेपाल की तरह सरकार बदलना चाहते थे; याचिका का विरोध करते हुए SC से बोली दिल्ली पुलिस

संक्षेप:

आरोपियों को जमानत देने का विरोध करते हुए राजू ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी का हवाला देकर जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें देरी आरोपी की वजह से हुई है, प्रॉसिक्यूशन की वजह से नहीं। 

Fri, 21 Nov 2025 04:50 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में छह आरोपी उसी तरह से दंगा करके देश में सरकार बदलना चाहते थे, जैसा कि बाद में हमें बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने यह दलीलें फरवरी 2020 के दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का जोरदार विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में दीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच को बताया कि आरोपियों में संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं है और वे नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) का विरोध करते समय लाठी, एसिड की बोतलें और हथियार लेकर आए थे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अदालत की कार्यवाही के दौरान राजू ने कहा, ‘आरोपियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा करते हुए हत्या और आतंकी हमलों की साजिश रची गई। जिसका बड़ा मकसद सरकार को बदलना था। जो लोग तथाकथित धरने पर गए थे, उनके पास डंडे, एसिड की बोतलें और अन्य फायरआर्म्स थे, जिनका इस्तेमाल किया गया।’

आगे उन्होंने कहा, 'यह व्यवस्थित साजिश थी कि सरकार बदलने के लिए दंगा किया जाए, जैसा बांग्लादेश या नेपाल में हुआ था। साजिश की हद यही थी। ये वे लोग थे जिन्हें संविधान की जरा भी परवाह नहीं थी। क्योंकि 43(d)(5) के तहत यह बेल का मामला नहीं है।'

आरोपियों को जमानत देने का विरोध करते हुए राजू ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी का हवाला देकर जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें देरी आरोपी की वजह से हुई है, प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन पक्ष) की वजह से नहीं। उन्होंने कहा, 'मैं पहले ही कह चुका हूं कि पैरिटी और देरी के आधार पर उन्हें क्यों जमानत नहीं दी जा सकती। अगर वे सहयोग करते हैं तो हम 2 साल में ट्रायल खत्म कर सकते हैं।'

ये भी पढ़ें:शरजील और उमर कोई बुद्धिजीवी नहीं हैं, SC में क्यों हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र
ये भी पढ़ें:कोर्ट को नानी याद आ जाएगी, शरजील इमाम का पुलिस ने दिखाया वीडियो, क्या कहा?
ये भी पढ़ें:‘असम को काट दो,फौज ना जा सके’, दिल्ली पुलिस ने SCमें दिखाई शरजील की भड़काऊ क्लिप

राजू ने आज अपनी दलीलें खत्म कीं। इसके बाद अब आरोपी पक्ष 24 नवंबर को अपनी जवाबी दलीलें शुरू करेगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।