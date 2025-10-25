IS से जुड़ने को छोड़ा शानदार करियर, दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे दोनों आतंकी कैसे बने दोस्त

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमले की साजिश रच आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकियों का नाम अदनान हैं।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाके में आतंकी हमले की साजिश रच आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकियों का नाम अदनान हैं। इनमें से एक आरोपी मोहम्मद अदनान डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है, जो आगे चलकर एक अच्छा करियर बना सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने एक अलग रास्ता चुना।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा का रहना वाला अदनान चार बच्चों में सबसे छोटा था। उसका परिवार 2022 में दिल्ली आ गया था और पिता एक मीडिया हाउस में ड्राइवर के तौर पर काम करते थे, इसलिए वे एक साल बाद साउथ दिल्ली के सादिक नगर में सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे। शुरुआत में अदनान की पढ़ाई में रुचि न होने से उसका परिवार परेशान था, लेकिन इस साल डिप्लोमा करके उसने उनकी चिंता कम कर दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि उसे नौकरी मिल जाएगी।

पुलिस के मुताबिक, अदनान ने इंस्टाग्राम पर जिहादी कंटेंट देखना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वह एक ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ गया और आखिरकार इस्लामिक स्टेट (IS) नेटवर्क में शामिल हो गया। इन्हीं में से एक ग्रुप के जरिये वह आठ महीने पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले अपने हमनाम अदनान खान के संपर्क में आया था। शुरुआत में, यह दोस्ती सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर कट्टरपंथी वीडियो एडिट करने और फैलाने तक ही सीमित थी।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (स्पेशल सेल) प्रमोद कुशवाहा ने कहा, ''जल्द ही, उन्होंने सीरिया में बैठे एक हैंडलर, अबू इब्राहिम अल-कुरैशी से बात करना शुरू कर दिया, जिसने आईएस से जुड़े वीडियो, इमेज और पीडीएफ दिए। इन चीजों और कॉन्टैक्ट्स से प्रभावित होकर, उसने आखिरकार आईएस के खलीफा के प्रति वफादारी की कसम खाई।

मध्य प्रदेश का दूसरा अदनान भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता वसन एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट हैं और उसकी मां पार्ट-टाइम एक्ट्रेस हैं। मदरसे में शुरुआती पढ़ाई के बाद अदनान ने एक रेगुलर स्कूल से बारहवीं क्लास पूरी की। अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए,उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी शुरू कर दी। हालांकि, वह जल्द ही कट्टरपंथी ऑनलाइन ग्रुप्स के प्रभाव में आ गया और इंस्टाग्राम और अन्य ग्रुप्स पर चरमपंथी जिहादी कंटेंट देखने लगा।

2024 की गर्मियों में उसने कथित तौर पर ज्ञानवापी के वीडियोग्राफिक सर्वे के संबंध में एक जज के बारे में भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इससे उसे कोई सबक नहीं मिला, बल्कि वह और ज्यादा गुस्सा हो गया और ऑनलाइन आईएस ग्रुप्स के साथ और गहराई से जुड़ गया।

कुशवाहा ने कहा, "दोनों अदनान ने कई इंस्टाग्राम चैनल बनाए जहां वे 'दावत' करते थे - यह ऑनलाइन कॉल थे जिनका मकसद अपने चरमपंथी मकसद के लिए लोगों को भर्ती करना था। सीरिया में बैठा हैंडलर उनसे भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए छोटे वीडियो और रील्स फैलाने के लिए भी कहता था।"

उन्होंने आगे बताया कि दोनों ने भड़काऊ म्यूजिक और वॉइसओवर के साथ कैप्शन डालकर जिहादी वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया था।