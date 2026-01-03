Hindustan Hindi News
उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है; अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR पर ऐसा क्यों बोले BJP नेता

दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। 

Jan 03, 2026 06:58 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में शिक्षकों को लेकर आम आदमी पार्टी(आप) और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। इस बीच अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप नेता झूठी जानकारी फैला रहे हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे नहीं पता कि इस तरह के दुष्प्रचार से वे जनता का क्या भला करना चाहते हैं, लेकिन वे दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं आशीष सूद ने इससे पहले कहा था कि केजरीवाल चंडीगढ़ के शीश महल में बैठकर के झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार को एक पुलिस शिकायत दी गई है। पुलिस उसकी जांच करने के बाद इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि आप के बेरोजगार नेताओं के पास झूठ बोलने और झूठ फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई, जिससे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा कुत्तों की गिनती करने का मामला बनता हो।

बता दें, केजरीवाल ने 30 दिसंबर को आप नेता सौरभ भारद्वाज की एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे? भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है। भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हमने शिक्षकों को सम्मान दिया, उन पर गैरज़रूरी बोझ हटाया और बच्चों की पढ़ाई को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूलों को बेहतर बनाया। आज भाजपा सरकार सब बर्बाद करने पर तुली है।

Aditi Sharma

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
