उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है; अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR पर ऐसा क्यों बोले BJP नेता

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है।

दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में शिक्षकों को लेकर आम आदमी पार्टी(आप) और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। इस बीच अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप नेता झूठी जानकारी फैला रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे नहीं पता कि इस तरह के दुष्प्रचार से वे जनता का क्या भला करना चाहते हैं, लेकिन वे दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं आशीष सूद ने इससे पहले कहा था कि केजरीवाल चंडीगढ़ के शीश महल में बैठकर के झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार को एक पुलिस शिकायत दी गई है। पुलिस उसकी जांच करने के बाद इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि आप के बेरोजगार नेताओं के पास झूठ बोलने और झूठ फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई, जिससे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा कुत्तों की गिनती करने का मामला बनता हो।

बता दें, केजरीवाल ने 30 दिसंबर को आप नेता सौरभ भारद्वाज की एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे? भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है। भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हमने शिक्षकों को सम्मान दिया, उन पर गैरज़रूरी बोझ हटाया और बच्चों की पढ़ाई को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूलों को बेहतर बनाया। आज भाजपा सरकार सब बर्बाद करने पर तुली है।