'मीम मटेरियल बनकर रह गए'... गैस चेंबर में तब्दील हुई दिल्ली तो सरकार पर बिफरे सौरभ

संक्षेप: सोमवार सुबह दिल्ली में आसमान से जमीन तक धुंध ही धुंध नजर आई। राजधानी का औसत एक्यूआई 402 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। धुंध के चलते सड़क यातायात और हवाई सफर भी प्रभावित हुआ।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एकबार फिर रेखा गुप्ता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भारद्वाज ने पीटीआई संग बातचीत में कहा कि सरकार जनता के लिए अब सिर्फ सिर्फ मीम मटेरियल बनकर रह गए हैं।

सौरभ ने दिल्ली में बढ़ते एक्यूआई पर कहा 'कल रात कई जगहों पर एक्यूआई का स्तर 900 से ऊपर चला गया। आज कहीं भी पराली नहीं जलाई जा रही है, इसलिए पंजाब को दोष नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद, सरकारी निर्माण कार्य उन जगहों पर जारी हैं जहां प्रतिबंध लागू होने चाहिए थे।'

आप नेता ने आगे कहा 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, टोल प्लाजा को मुक्त नहीं किया जा रहा है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ रहा है। खुद पर्यावरण मंत्री दावा कर रहे हैं कि एक्यूआई मॉनिटर सिस्टम पर अगर पानी छिड़क दिया तो वो सड़ जाएगा फिर तो ये हर मॉनसून के अंदर सड़ जाना चाहिए।'

उन्होंने कहा 'किस तरह के लोगों को आपने सरकार की जिम्मेदारी दे रखी है जिनके पास कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है और न ही कोई विजन है। वे जनता के लिए सिर्फ मजाक का विषय (मीम मटेरियल) बनकर रह गए हैं।

कांग्रेस की मांग कांग्रेस की मांग है कि दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण पर श्वेत पत्र जारी करें और साथ ही जनता को बताए कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्रदूषण पर सर्वदलीय बैठक से बच रही है।