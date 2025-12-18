निकलना मुश्किल कर दिया था, हमने मारा; गाजियाबाद में मकान मालकिन को मारने वालों का कबूलनामा

संक्षेप: मृतक महिला अपने फ्लैट का पिछले कुछ महीनों का बकाया किराया लेने के लिए अपने किराएदार के पास गई थी। इसी दौरान वहां हुई बहस के बाद किराएदार दंपति ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी।'

गाजियाबाद में हुई एक खौफनाक वारदात में एक किराएदार दंपति ने फ्लैट का किराया लेने आई अपनी मकान मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह वारदात शहर के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित ऑरो चिमेरा हाई राइज बिल्डिंग में हुई। मृतक की पहचान दीपशिखा शर्मा के रूप में हुई है, वहीं इस घटना को ट्रांसपोर्ट कारोबारी अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता ने अंजाम दिया। अब इस आरोपी दंपति का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह कपल महिला की हत्या की वजह बताते नजर आ रहे हैं। उधर पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि महिला की लाश को टुकड़ों में काटा गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस वायरल वीडियो में जब आरोपी शख्स से वारदात की वजह के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उन्होंने हमारा निकलना-करना मुश्किल कर दिया था। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। इसके बाद जब आरोपी से पूछा गया कि आपने महिला को कैसे मारा, तो उसने कहा- 'हमने चुन्नी से गला घोंटकर उसे मार डाला।' वह बोला 'मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये मैंने किया है, इसकी (पत्नी की) गलती नहीं है ये मैंने किया है'

पत्नी ने टोकते हुए कहा- आप अपने पर मत लो इस वीडियो में जब शख्स अपना गुनाह स्वीकार कर रहा था, तभी उसकी पत्नी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, 'नहीं आप अपने पर मत लो, मैं भी साथ थी, हम साथ थे, हमने साथ किया है।' इसके बाद शख्स ने लोगों से मारपीट करने से मना करते हुए कहा, 'अब बस ये है कि मैं अब ये नहीं चाहता कि कोई इस पर हाथ उठाए, या मुझ पर हाथ उठाए, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं।' यह वायरल वीडियो बुधवार को हुई इस वारदात के कुछ घंटों बाद का बताया जा रहा है।

18 हजार रुपए महीने किराए पर दिया था फ्लैट इस वारदात की जानकारी देते हुए गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि शहर के राज नगर एक्सटेंशन के ऑरा चिमेरा हाई-राइज में बुधवार देर रात एक 32 साल की महिला दीपशिखा शर्मा पति उमेश शर्मा की हत्या कर दी गई और उसकी लाश किराएदार के फ्लैट में एक बैग में भरी हुई मिली। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला दीपशिखा गाजियाबाद के एक स्कूल में टीचर थी। उसने करीब आठ महीने पहले इस कपल को अपना फ्लैट 18,000 रुपए प्रति महीने किराए पर दिया था।

लाल रंग के बैग में छुपाकर रख दिया था शव पुलिस के अनुसार बुधवार रात करीब सवा 11 बजे उन्हें इस वारदात की सूचना मिली, जिसके बाद वहां पहुंची एक टीम ने सोसाइटी की पांचवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की तलाशी ली। नंदग्राम सर्कल की ACP उपासना पांडे ने बताया, 'किराएदार पति-पत्नी से पूछताछ करने पर पुलिस को महिला का शव एक लाल रंग के बैग में मिला। यह भी पता चला कि मृतक महिला पिछले कुछ महीनों का बकाया किराया लेने के लिए अपने किराएदार के फ्लैट पर गई थी। इसी दौरान वहां हुई बहस के बाद किराएदार दंपति ने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी।'

सोसायटी के एक अन्य फ्लैट में परिवार के साथ रहती थी मृतक पांडे ने बताया कि इस वारदात को लेकर मृतक के फ्लैट में किराए पर रहने वाले एक पति-पत्नी को हिरासत में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक दीपशिखा शर्मा के पास इस हाई-राइज़ बिल्डिंग में दो फ्लैट हैं, जिनमें से एक फ्लैट टॉवर M की पहली मंजिल पर है, जिसमें वह खुद अपने परिवार के साथ रह रही थीं, जबकि उनका किराए पर दिया हुआ फ्लैट टॉवर L के पांचवें फ्लोर पर है।

महिला के शव को टुकड़ों में नहीं काटा गया था: पुलिस इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए सिटी जोन के DCP धवल जायसवाल ने कहा, 'महिला की लाश बैग में मिली थी, और पहली नजर में ऐसा लगता है कि महिला का गला घोंटा गया था। उसके सिर पर प्रेशर कुकर से चोट के निशान भी मिले हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमने महिला की लाश एक बैग में बरामद की है, और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें कि उसके शरीर को टुकड़ों में काटा गया था, सही नहीं हैं।'