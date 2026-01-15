Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThese Petitions Disturb Us Delhi High Court Pulls Up NGO For Repeatedly Filing PILs
'ये याचिकाएं हमें डिस्टर्ब करती हैं', दिल्ली HC ने फटकारा; कहा- क्या आपको कोई और बुराई नहीं दिखती

'ये याचिकाएं हमें डिस्टर्ब करती हैं', दिल्ली HC ने फटकारा; कहा- क्या आपको कोई और बुराई नहीं दिखती

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार-बार एक ही समस्या को लेकर जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए एक एनजीओ को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का सरासर दुरुपयोग है। क्या आपको समाज में कोई और बुराई नहीं दिखती?

Jan 15, 2026 03:44 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार-बार एक ही समस्या को लेकर जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए एक एनजीओ को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का सरासर दुरुपयोग है। क्या आपको समाज में कोई और बुराई नहीं दिखती?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में मस्जिदों और दरगाहों द्वारा अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बार-बार जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने गौर किया कि इसी तरह की याचिकाएं हर दूसरे दिन सूचीबद्ध की जा रही थीं। पीठ ने इसे जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का सरासर दुरुपयोग बताया।

यह याचिका गैर सरकारी संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी। इसमें ग्रीन पार्क क्षेत्र में एक मस्जिद द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण का मामला उठाया गया था। बेंच ने बार-बार जनहित याचिकाएं दायर किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का सरासर दुरुपयोग है। क्या आपको समाज में कोई और बुराई नहीं दिखती?

ये भी पढ़ें:अनिल अंबानी के बेटे अनमोल को झटका, HC का नोटिस रद्द करने से इनकार, कहा- जवाब दें
ये भी पढ़ें:पूर्व विधायक नरेश बालियान की उम्मीदें बढ़ीं, HC ने स्वीकार की जमानत याचिका
ये भी पढ़ें:कलह में गर्भ रखने को मजबूर नहीं कर सकते, HC ने क्रिमिनल केस से पत्नी को बरी किया

कोर्ट ने कहा कि डीडीए, एमसीडी, राष्ट्रीय कार्य बल और पुलिस की ओर से देरी को समझा जा सकता है। लेकिन, हर दिन एक ही तरह की याचिकाएं बार-बार दायर करना उचित नहीं है। मानवता की सेवा करने के बेहतर तरीके बताते हुए कोर्ट ने कहा कि एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार जनहित याचिकाएं दायर करने की प्रथा पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश ने गैर सरकारी संगठन के वकील से मौखिक रूप से कहा कि क्या आप केवल एक ही प्रकार का अतिक्रमण देखते हैं? ये याचिकाएं हमें परेशान करती हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि मस्जिद के सीमांकन की प्रक्रिया में डीडीए ने भी भाग लिया था। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठन एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर याचिकाएं दायर कर रहा है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।