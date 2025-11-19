अवैध निर्माण समेत खुले में कूड़ा व पत्ते जलाने पर रोक, प्रदूषण कम करने स्थायी समिति ने लिए कई सख्त फैसले

संक्षेप: बैठक में समिति के सदस्य इंद्रजीत सहरावत ने कहा कि महिपालपुर से गुरुग्राम तक सड़कों पर अवैध तरीके से यूनीपोल और विज्ञापन लगाया जा रहा है। इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

दिल्ली नगर निगम की बुधवार को हुई स्थायी समिति बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। करीब ढाई घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में समिति के सदस्यों ने राजधानी में वायु व धूल के प्रदूषण को कम करने के लिए अवैध निर्माण और खुले में कूड़ा और पत्ते जलाने पर रोक के आदेश दिए। साथ ही इस रोक का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सड़कों की सफाई के लिए 14 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि सड़कों पर धूल प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सभी जोन के उपायुक्त को अतिरिक्त सफाई करने के लिए बोला गया है।

उन्होंने बताया कि सड़कों के किनारों पर धूल जमा रहती है, जिसकी सफाई नहीं की जा रही है, इसकी सफाई के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर गड्ढों की शिकायत कई पार्षद कर रहे हैं, इन गड्ढों को भरने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी जोन उपायुक्तों को अनिवार्य रूप से साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट भी स्थायी समिति को प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही स्थायी समिति की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसकी कार्रवाई रिपोर्ट भी सोमवार तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि ग्रैप के चरणों के मद्देनजर दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, निगम को अवैध निर्माण को लेकर भी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्थायी समिति के सदस्यों ने भी अवैध निर्माण के मुद्दे उठाए हैं और इस मामले पर कई शिकायतों की जानकारी साझा की है। इसके बाद अवैध निर्माण पर उल्लंघनर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में कई प्रस्ताव हुए पारित सत्या शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान निगम के स्कूलों में मिड-डे मील खाने को परोसने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी को तीन महीने तक विस्तार देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। साथ ही, 14 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ है। इन मशीनों से सड़कों की सफाई होगी। नोएडा टोल प्लाजा से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ। निगम के बागवानी विभाग में कमर्चारियों की तैनाती से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ।

खुले में कूड़ा जलाने पर 379 चालान काटे बैठक में आधिकारियों ने बताया कि बीते डेढ़ महीने के दौरान दिल्ली में अवैध तरीके से कूड़ा जलाने के खिलाफ 379 चालान काटे गए। निगम ने 53 निजी इमारतों जैसे होटल व अन्य स्थानों पर एंटी स्मॉग गन भी लगाई है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निगम ने अपने कार्यालयों की इमारतों पर 15 एंटी स्मॉग गन लगाई हैं।

गोबर के उपलों से अंतिम संस्कार करने की मांग की राजपाल ने बैठक में कहा कि कालकाजी के श्मशान परिसर में तीन वर्षों से उपले से अंतिम संस्कार का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के सभी श्मशान परिसरों में लकड़ियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और उपले का उपयोग करने की मांग की।

प्रदूषण पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरा। इस संबंध में बैठक में आम आदमी पार्टी के सदस्य प्रवीण कुमार ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली रहने लायक नहीं है और सत्तापक्ष प्रदूषण के नियंत्रण पर कुछ नहीं कर पा रहा है।

आयुक्त के खाते से इंस्पेक्टर को 17 करोड़ देने का आरोप बैठक में सदस्य राजपाल सिंह ने आरोप लगाया कि निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर काम कर रहे पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को विभाग ने आयुक्त के एकाउंट से 17 करोड़ रुपए का भुगतान गलत तरीके से कर दिया। इस पूरे मामले पर राजपाल ने जांच की मांग की। स्थाई समिति अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को उचित जांच को स्वीकृति दी।

प्रधानाचार्य पर गलत व्यवहार करने का आरोप बैठक में सदस्य जग मोहन ने आरोप लगाया कि महरौली वार्ड के निगम में कार्यरत प्रधानाचार्य महिला शिक्षकों के साथ खराब व्यवहार कर रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर स्थायी समिति अध्यक्ष ने प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।