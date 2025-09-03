These eight villages land to be acquired for harnandipuram township Ghaziabad हरनंदीपुरम बसाने को गाजियाबाद के इन 8 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण, कितना मिलेगा मुआवजा, Ncr Hindi News - Hindustan
हरनंदीपुरम बसाने को गाजियाबाद के इन 8 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण, कितना मिलेगा मुआवजा

गाजियाबाद में बनने जा रही नई हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना जल्द परवान चढ़ेगी। मेरठ में मंगलवार को हुई जीडीए बोर्ड बैठक में टाउनशिप के लिए आठ गांवों की जमीन अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब जीडीए जिन किसानों से सहमति नहीं बन रही है, उनकी जमीन का अधिग्रहण करेगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 3 Sep 2025 06:53 AM
जीडीए बोर्ड अध्यक्ष और मेरठ मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मंगलवार को मेरठ मंडलायुक्त के कार्यालय सभागार में जीडीए की 170वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर सभी को स्वीकृति दे दी गई।

जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि हरनंदीपुरम के लिए भूमि दरों पर निर्णय लेने के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, जो भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) अधिनियम, 2013 के अनुसार, डीएम सर्किल दरों से चार गुना अधिक है। इस आधार पर किसानों से सहमति बनाकर कई बैनामा कराए गए हैं, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। ऐसे में अब जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दो चरण में तैयार होने वाली योजना की पूरी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

इन गांवों की जाएगी जमीन

अतुल वत्स ने बताया कि दोनों चरण में कुल आठ गांवों की 489.99 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इसमें मथुरापुर गांव, शमशेर, चम्पतनगर, भनेड़ाखुर्द, नंगला फिरोज मोहनपुर, भोवापुर, शाहपुर निज मोरटा, मोरटा गांव शामिल हैं। बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, मुख्य अभियंता आलोक रंजन, आदि मौजूद रहे।

लोगों को लाभ होगा : इस योजना से गाजियाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, यह योजना उनके सपनों को साकार करेगी।

दो चरण में योजना आएगी

नई टाउनशिप के पहले चरण में मथुरापुर गांव, शमशेर, चम्पतनगर, भनेड़ाखुर्द, नंगला फिरोज मोहनपुर गांव शामिल किए गए हैं। जबकि दूसरे चरण तीन गांव शामिल होंगे, जिसमें इसमें भोवापुर गांव की करीब 53 हेक्टेयर, शाहपुर निज मोरटा की करीब 66 हेक्टेयर और मोरटा गांव की करीब पांच हेक्टेयर जमीन चिह्नित है। ये पूरी योजना 501.2173 हेक्टेयर में विकसित की जानी है।

हाईटेक होगी पूरी टाउनशिप

नई टाउनशिप पूरी तरह हाईटेक होगी। रेन वाटर हार्वेसिटिंग सिस्टम की व्यवस्था होगी। इसके लिए एक कंट्रोल रूम होगा, जहां से ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम पर नजर रखी जा सकेगी। इसमें पानी व बिजली बचाने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। जल प्रबंधन सिस्टम को पूरी तरह से एआई बेस्ड होगा। डेटा एनालिसिस एआई के माध्यम से होगा, जिससे पानी बर्बाद नहीं होगा। पाइप में लीकेज होगा तो वह भी एआई से पता चल जाएगा।