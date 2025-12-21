Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsThese areas of Delhi will face water problems for next 5 days, DJB issued alert explaining reason
दिल्ली के इन इलाकों में अगले 5 दिन नहीं आएंगे नल, DJB ने वजह बता किया अलर्ट; स्टोर करके रखें पानी

दिल्ली के इन इलाकों में अगले 5 दिन नहीं आएंगे नल, DJB ने वजह बता किया अलर्ट; स्टोर करके रखें पानी

संक्षेप:

दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की होने वाली समस्या को देखते हुए जनता को पानी का इस्तेमाल समझदारी से करने की सलाह दी है और पानी के टैंकरों के लिए जल आपातकालीन नंबर जारी करते हुए उन पर संपर्क करने के लिए कहा है।

Dec 21, 2025 09:47 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक दर्जन से ज्यादा इलाकों में अगले 5 दिन पानी की भारी किल्लत देखी जा सकती है। इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड ने रविवार को सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए अलर्ट जारी किया। बोर्ड ने बताया कि चंद्रावल वाटर वर्क्स के कमांड एरिया में साल 2025-26 के लिए विभिन्न जलाशयों का सालाना फ्लशिंग कार्यक्रम निम्नलिखित शेड्यूल के अनुसार किया जाना है, जिसके कारण 22 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक यानी कुल 5 दिन शहर के 16 इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

इस दौरान वे इलाके प्रभावित हो सकते हैं, जहां पर हसनपुर जलाशय से पानी की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड ने जनता को पानी का इस्तेमाल समझदारी से करने की सलाह दी है और पानी के टैंकरों के लिए जल आपातकालीन नंबर जारी करते हुए उन पर संपर्क करने के लिए कहा है।

इन इलाकों में रहेगी दिक्कत

  1. विनय मार्ग,

2. अकबर रोड,

3. सरोजनी नगर,

4. लक्ष्मी बाई नगर,

5. अशोका होटल,

6. अकबर होटल,

7. नेहरू पार्क,

8. चाणक्य पुरी,

9. तीन मूर्ति,

10. दूतावास (एम्बेसीज),

11. शांति पथ,

12. सफदर जंग,

13. रेस कोर्स,

14. मौलाना आजाद रोड,

15. सुजान सिंह पार्क

16. पार्लियामेंट लाइब्रेरी।

DJB ने दी लोगों को एक बड़ी सलाह

इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को सलाह देते हुए उनसे पानी का इस्तेमाल समझदारी व कंजूसी से करने के लिए कहा। साथ ही पानी के टैंकर के लिए वाटर इमरजेंसी नंबर जारी करते हुए इन पर संपर्क करने के लिए कहा। इसके साथ ही बोर्ड ने लोगों को होने वाली असुविधा के लिए गहरा खेद भी जताया।

जारी किए वाटर इमरजेंसी नम्बर्स

ईदगाह- 23537397 और 23677129

राजिंदर नगर- 28742340

गुलाबी बाग/शास्त्री नगर- 23650040

चंद्रावल WW-2- 23819045, 23818525 और 23810930

वाटर इमरजेंसी नंबर- 1916

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
