ग्रीन पटाखे खरीदने जा रहे हैं! नोएडा में इन 5 जगहों पर आज से शुरू होगी बिक्री

Sat, 18 Oct 2025 07:40 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नोएडा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने हरित पटाखों की बिक्री के लिए पांच स्थानों का चयन किया है। इनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन में दो-दो और सेंट्रल नोएडा जोन में एक जगह शामिल हैं। इन स्थानों पर लगे स्टॉल पर लोग शनिवार से पटाखे खरीद सकेंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नोएडा जोन में सेक्टर-62 और सेक्टर-46 के रामलीला मैदान में पटाखों की ब्रिकी होगी। सेंट्रल नोएडा जोन में गढ़ी गोल चक्कर के पास कबड्डी ग्राउंड में लोग हरित पटाखे खरीद सकेंगे। ग्रेटर नोएडा जोन में बीटा टू थानाक्षेत्र स्थित रामलीला मैदान और दादरी स्थित अग्रसेन इंटर कॉलेज मैदान में पटाखों की बिक्री होगी। केवल अस्थायी लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी।

अग्निशमनकर्मी तैनात रहेंगे

पटाखों की ब्रिकी वाले स्थानों पर सुरक्षा के लिए दमकल की गाड़ियां और 30 से अधिक अग्निशमनकर्मी तैनात रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि तय जगहों के अलावा कहीं और पटाखों की बिक्री या भंडारण करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग 19 और 20 अक्तूबर को सुबह छह से सात बजे तक और शाम को आठ से रात दस बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे।

दो लाख के प्रतिबंधित पटाखे जब्त

दनकौर कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखे बेचने के आरोप में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से दो लाख रुपये के पटाखे बरामद किए गए। आरोपी की पहचान त्रिलोक चंद निवासी नई बस्ती के रूप में हुई। राजीव नारायण मिश्रा,अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कमिश्नरेट पुलिस ने ग्रीन पटाखे बेचने की व्यवस्था बनाई गई है। केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री केवल चिन्हित स्थानों पर ही की जाएगी। सभी बिक्री स्थलों पर अग्निशमन संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

जरूरत पड़ने पर वाहन बदले रास्तों से चलेंगे

● अट्टा पीर से अट्टा चौक की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। ये अट्टा पीर से बाएं मुड़कर राय रेजीडेंसी चौक से दाहिने टर्न कर एलिवेटेड रोड के नीचे से सेक्टर-28 होकर जाएंगे।

● अट्टा चौक से अट्टा पीर भी वाहन नहीं जा सकेंगे। ये वाहन अट्टा चौक से बाएं मुड़कर फिल्म सिटी फ्लाईओवर के नीचे से यू-टर्न लेंग। यहां से डीएलएफ मॉल के सामने से होते हुए गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

● फिल्म सिटी फ्लाईओवर-गुरुदारा सेक्टर-18 की ओर से सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले सेक्टर-18 अंडरपास होकर जा सकेंगे।

● नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नो एंट्री के आदेश के तहत भारी, मध्यम, हल्के मालवाहक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

सात हजार से अधिक वाहनों की बुकिंग

नोएडा। धनतेरस और दीपावली पर सात हजार से अधिक वाहनों की बुकिंग हुई है। यह बीते वर्ष के मुकाबले 60 फीसदी फीसदी अधिक है। बीते साल त्योहार में 4445 नए वाहनों का पंजीकरण हुआ था। वाहन डीलर्स के अनुसार जीएसटी में छूट के चलते वाहनों की रिकॉर्ड बुकिंग हुई। 4300 दोपहिया और 2700 से अधिक चार पहिया वाहन लोगों ने बुक किए। 22 सितंबर से जीएसटी में छूट लागू हुई और कंपनियों की ओर से छूट दी गई। इस वजह से वाहनों की बिक्री बढ़ी है।