दिल्ली में खजूरी चौक पर जाम से निजात दिलाने सरकार का बड़ा कदम, इन बसों के रूट में किया बदलाव

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को दिल्लीवासियों की एक परेशानी को कम करने की दिशा में उठाए गए एक कदम की जानकारी दी और बताया कि खजूरी चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने कुछ बसों के रूट में परिवर्तन किया है। उन्होंने बताया कि जो बसें खजूरी चौक से होकर सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाती थीं, उन बसों का संचालन अब फ्लाईओवर के ऊपर से किया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि इस दौरान रूट संख्या 121, 165, 165 (A), 212, 229, 234, 235, 248, 259, 261, 333, 971, 971A, OMS(-), 0261, 0OMS(-) आदि बसें खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से इस बारे में जारी एक लेटर भी शेयर किया।

इस पत्र में बताया गया कि 'दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग के दिल्ली भाग (अक्षरधाम जंक्शन से दिल्ली/यूपी सीमा तक) पर आर्थिक गलियारा परियोजना, चरण-।, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत EPC मोड पर 6 लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग का विकास कार्य होने के कारण बसों को दिनांक 08-09-2025 से अस्थाई रूप से कार्य पूर्ण होने तक भजनपुरा की ओर से (एक दिशा में) आने वाली रूट संख्या 121, 165, 165A, 212, 229, 234, 235, 248, 259, 261, 333, 971, 971A, OMS(-), 0261, 0OMS(-) आदि की बसें खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर से संचालित होंगी।