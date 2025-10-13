फरीदाबाद के इस सेक्टर में नहीं होगी पानी की दिक्कत, HSVP की क्या तैयारी
फरीदाबाद के सेक्टर-16 में गंदे पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जलाशय की सफाई कराने और पंपिंग सेट दुरुस्त करने की योजना तैयार की है।
अगले माह से काम शुरू कर दिया जाएगा। सेक्टर-16 स्थित पंपिंग सेट से सेक्टर-16ए सहित दो अन्य इलाकों में पेयजल आपूर्ति होती है। मानसून के बाद से पेयजल टैंकों में सिल्ट और गाद जमने से पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। वहीं सबमर्सिबल मोटर पंप में आये दिन तकनीकी खराबियों के चलते बंद रहते हैं जिससे जलापूर्ति प्रभावित होती है। लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है।
हालांकि, गंदे पानी की समस्या को लेकर स्थानीय निवासी कई बार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। लोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए जलाशय और पंपिंग सेट के सफाई और मरम्मत कार्य की योजना तैयार की है।
प्राधिकरण के इंजीनियरों ने बताया कि सभी सबमर्सिबल मोटरों की रीवाइंडिंग का कार्य किया जाएगा। साथ ही, पानी के टैंकों की पूरी सफाई की जाएगी ताकि गाद और मिट्टी से मुक्त स्वच्छ जलापूर्ति हो सके।