गुरुग्राम में दादी सती और अंबेडकर चौक पर फ्लाईओवर निर्माण में होगी देरी, क्या है इसका कारण

गुरुग्राम शहर के दो व्यस्ततम चौराहों दादी सती और अंबेडकर चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया में दो से तीन महीने का और समय लगेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तरफ से दोनों फ्लाईओवर के डिजाइन को एनआईटी, आईआईटी या पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मंजूर करवाया जाएगा। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इन दोनों फ्लाईओवर के निर्माण पर 111 करोड़ का खर्च आएगा।

पिछले साल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएमडीए की अंबेडकर चौक (सेक्टर-45, 46, 51, 52) और दादी सती चौक (सेक्टर-85, 86, 89 और 90) पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद जीएमडीए ने अंबेडकर चौक पर 52 करोड़, जबकि दादी सती चौक पर 59 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर तैयार करने की योजना बनाई गई थी। अंबेडकर चौक पर चार लेन का करीब 600 मीटर लंबा फ्लाईओवर और दादी सती चौक पर छह लेन का करीब 800 मीटर लंबा फ्लाईओवर निर्माण की योजना है।

जीएमडीए के एक अधिकारी ने बताया कि सलाहकार कंपनी की तरफ से फ्लाईओवर के तैयार डिजाइन में आरई वॉल (रिइंफोर्सड अर्थ वॉल) को लंबाई में रखा है। ऐसा होने की वजह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ का क्षेत्र नजर नहीं आएगा। ऐसे में इसके डिजाइन को एनआईटी, आईआईटी या पंजाब नैशनल कॉलेज के समक्ष रखा जाएगा। प्रयास किए जाएंगे कि आरई वॉल कम से कम नजर आए। ऐसा होने से सामने का क्षेत्र साफ नजर आएगा। दूसरा फ्लाईओवर के नीचे के क्षेत्र का सौंदर्यकरण किया जा सकता है। इस वजह से टेंडर प्रक्रिया को अब तक शुरू नहीं किया जा सका है।

प्रधान सलाहकार के समक्ष रखी जाएगी योजना जीएमडीए की तरफ से नई योजना को शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद इन फ्लाईओवर के निर्माण की दिशा में अगला कदम बढ़ाया जाएगा। प्रधान सलाहकार ने गत 23 जुलाई को बैठक ली थी। इसमें जीएमडीए अधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि 15 अगस्त तक इन दोनों फ्लाईओवर के निर्माण का टेंडर लगा दिया जाए।