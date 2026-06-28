'राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई', अवध ओझा ने क्यों कर दी ऐसी बात? VIDEO वायरल
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गरमाया हुआ है। जांच, गिरफ्तारी और पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ बयानों की भी बौछारें हो रही हैं। ताजा बयान अवध ओझा की तरफ से आया है, उन्होंने कहा- राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है। ये बयान सामने आते ही चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई हैं।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। एक तरफ पुलिस और SIT जांच-पड़ताल में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा बयानबाजी की बौछार हो रही है। जाने-माने शिक्षक अवध ओझा का ऐसा बयान सामने आया है, जिसकी चर्चाएं तेजी से होने लगी हैं। अवध ओझा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा- "राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है।" आखिर उन्होंने ऐसा किस आधार पर कहा। ये बयान तब आया है, जब 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और पैसों की बरामदगी के साथ-साथ चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। जानिए अवध ओझा द्वारा ऐसा कहने का क्या आधार है।
राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई, दरअसल…
अवध ओझा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है। इसके कैप्शन में लिखा- "राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई थी।" वीडियो में भी उन्होंने यहीं से शुरूआत करते हुए कहा- “राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है। दरअसल हुआ ये है कि राम मंदिर में जो लोग काम कर रहे थे, उनको सपने में नेहरू जी की आत्मा दिखाई दी। कहा- तुम लोगों ने बिना मेरी और कांग्रेस की अनुमति के राम मंदिर बनवा दिया। जितने पुराने कांग्रेसी नेता हैं, सबकी आत्मा को लेकर आऊंगा। पूरी संपत्ति उठा ले जाऊंगा।”
नेहरू के चक्कर में ये सब कांड हो गया है
ओझा ने आगे तंज भरे लहजे में कहा- “इसके बाद राम मंदिर के जो पदाधिकारी थे, वो बेचारे डर गए। कि यार कांग्रेस के नेताओं की आत्मा आ जाएगी। यहां से सारा माल उठा ले जाएगी। तो बचाने के लिए ये लोग ले गए हैं कहीं सेफ जगह पर। नेहरू के चक्कर में ये सब कांड हो गया है, बाकी तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। नेहरू का भूत इन लोगों को छोड़ेगा थोड़े ही। तुम सब फर्जी में परेशान हो रहे हो, चोरी हो गया... चोरी हो गया... कैसे चोरी हो जाएगा यार।”
नेहरू की साजिश का पता इंद्र ने मंदिर पदाधिकारियों को दिया
अवध ओझा ने व्यंग्य कसते हुए कहा- "नेहरू जी आए और उनके साथ इंदिरा जी भी आ गईं। कांग्रेस के पुराने नेताओं संग साजिश रची। नेहरू की साजिश का पता इंद्र को लग गया, तो इंद्र ने आकर राम मंदिर के पदाधिकारियों को बताया- देखो तुम लोग ये सोना, चांदी ईंट गहना कहीं सुरक्षित कर लो नहीं तो रात में लुट जाएगा, तो तुम लोग करोगे क्या... अच्छा ये भी हो सकता है कि कुछ लुट भी गया हो। उठा ले गई हो कुछ कांग्रेसियों की आत्मा।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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