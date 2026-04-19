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तुम्हारे लिए कानून में नरमी की कोई जगह नहीं, बच्चों के सामने मां से रेप के दोषी से बोला दिल्ली कोर्ट

Apr 19, 2026 03:11 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की एक कोर्ट ने तीन साल पहले में बच्चों के सामने चाकू की नोंक पर महिला के साथ गैंगरेप करने के एक दोषी कपिल को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि भले ही दोषी की उम्र कम हो, लेकिन उसके इस कृत्य के लिए कानून में नरमी की कोई जगह नहीं है।  

तुम्हारे लिए कानून में नरमी की कोई जगह नहीं, बच्चों के सामने मां से रेप के दोषी से बोला दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2023 में चाकू की नोंक पर एक महिला के साथ गैंगरेप करने वाले दोषी कपिल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रियंका भगत की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि भले ही दोषी की उम्र कम हो, लेकिन जिस क्रूरता के साथ उसने एक बेबस महिला को बच्चों के सामने डराया, उसके लिए कानून में नरमी की कोई जगह नहीं है। अदालत ने आरोपी कपिल को आईपीसी की धारा 376डी, 506(भाग-दो) व शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत दोषी ठहराया था।

नबी करीम थाने में दर्ज हुई इस घटना की शुरुआत 10 अगस्त 2023 की रात एक घरेलू झगड़े से हुई थी। पीड़िता के पति ने शराब के नशे में झगड़ा करने के बाद उसे और उसके तीन छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। पूरी रात अपने बच्चों के साथ सड़कों पर भटकने के बाद, पीड़िता सुबह करीब साढ़े 4 बजे एक चाय की दुकान पर बैठी थी। यहीं पर आरोपी कपिल हाथ में चाकू लहराते हुए पहुंचा और महिला को साथ चलने के लिए मजबूर किया। पीड़ित महिला ने जब मना किया तो आरोपी ने उसके बच्चों की जान लेने की धमकी दी। अपनी ममता और बच्चों की सुरक्षा के आगे मजबूर होकर महिला को उसके साथ गली में जाना पड़ा, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच आरोपी के दो नाबालिग दोस्त भी वहां आ पहुंचे और एक नाबालिग ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की, जबकि दूसरा वहीं पर खड़ा रहा। अदालत ने पीड़िता के बयान को विश्वसनीय मानते हुए पाया कि एक महिला का बयान ही सजा के लिए पर्याप्त है।

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पीड़िता की बच्ची के पेट पर लगा दिया था चाकू

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक सुजाता रोहिल्ला ने अदालत को बताया कि आरोपी ने न केवल मासूम बच्चों के सामने महिला की गरिमा को तार-तार किया, बल्कि विरोध करने पर पीड़िता की बेटी के पेट पर चाकू लगाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। ऐसे अपराधी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।

वहीं दूसरी ओर, बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि दोषी बेहद गरीब है और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है, जिस पर बुजुर्ग पिता, पत्नी और चार वर्षीय बच्चे की जिम्मेदारी है।

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आरोपी नरमी बरतने का हकदार नहीं

बचाव पक्ष ने अदालत से कपिल की कम उम्र के चलते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को अपराध की गंभीरता के सामने पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने सजा सुनाते समय माना कि दोषी की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिसके कारण वह अपने दम पर पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा देने में सक्षम नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने मामले को दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेज दिया ताकि पीड़िता को उचित आर्थिक सहायता और भविष्य के पुनर्वास के लिए जरूरी मुआवजा मिल सके।

रिपोर्ट : निखिल पाठक

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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