Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजधानी में डीजल-पेट्रोल व गैस की कोई किल्लत नहीं, दिल्ली सरकार ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें

Mar 11, 2026 09:58 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली
share

एलपीजी संकट पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। वाहन ईंधन और गैस की कमी नहीं है।

राजधानी में डीजल-पेट्रोल व गैस की कोई किल्लत नहीं, दिल्ली सरकार ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें

एलपीजी संकट पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। वाहन ईंधन और गैस की कमी नहीं है। सरकार ने जनता से अपील की है कि गैस आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट व भंडारण से बचें।

मुख्य सचिव ने की मीटिंग

बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में मध्य-पूर्व में उत्पन्न युद्ध की परिस्थितियों के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने संबंधी अफवाहों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

ये भी पढ़ें:12 नहीं 13 बार कराते रिचार्ज..., मोबाइल कंपनियों की मनमानी पर भड़के राघव चड्डा

दिल्ली में घरेलू उपयोग के लिए PNG की कोई कमी नहीं

बैठक में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च 2026 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए घरेलू पीएनजी (पाइप नेचुरल गैस) और सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) की आपूर्ति, उसके समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी की कोई कमी नहीं है।

गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि बढ़ाई गई

अधिकारियों ने बताया कि गैस आपूर्ति की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण कर औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगभग 80 प्रतिशत तक निर्बाध गैस आपूर्ति को नियमित कर दिया गया है। तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एल.पी.जी. गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। तेल और गैस की सप्लाई पहले की तरह लगातार मिल रही है। गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, लेकिन बुकिंग के बाद औसतन 2 से 3 दिनों के भीतर सिलेंडर उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:3 दशक का डिप्लोमैटिक सफर… दिल्ली के नए LG तरणजीत सिंह संधू कौन हैं?

कालाबाजारी, चोरी पर रखें निगरानी

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि गैस की गैस की चोरी या कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निगरानी की जाए। इसके लिए दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण न करें।

वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए तेल विपणन कंपनियों की ओर से दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इनके तहत शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी जा रही है। वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑयल कंपनियां लगातार प्रयास कर रही हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।