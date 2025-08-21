सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है…; सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर भाजपा सासंद

मुलाकात के बाद कंपनी मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने पत्रकारों से बात करते हुए घटना से पहले किसी भी सुरक्षा चूक से इनकार किया। सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद दिल्ली भाजपा के सभी सात सांसदों ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद कंपनी मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने पत्रकारों से बात करते हुए घटना से पहले किसी भी सुरक्षा चूक से इनकार किया। सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है।

जानिए सीएम रेखा कब से शुरू करेंगी कार्यक्रम? उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया था। इस हमले के बाद आज गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के सभी सात सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुप्ता से मुलाकात की। सांसदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद बताया, सीएम रेखा गुप्ता गुरुवार या शुक्रवार से अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगी।

भाजपा सांसद, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई कंपनी मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, वह ठीक हैं। वह आज या कल से अपने निर्धारित कार्यक्रमों में फिर से शामिल होंगी। सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। सुरक्षाकर्मी पूरी कुशलता से अपना काम करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम अपने कर्मियों से भी कहते हैं कि वे लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने दें।