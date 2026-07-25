...तो बड़े-बड़े सिंहासन हिल जाएंगे; दीपके ने बताया 36 दिनों में ऐसा क्या नहीं हुआ, जिससे प्रधान को देना पड़ा इस्तीफा
दीपके ने कहा कि आंदोलन को अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं।'
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर चल रहे अपनी पार्टी के धरना प्रदर्शन में लोगों को संबोधित किया और कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद बीते 36 दिनों में यहां हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं हुई, बस मुद्दे की राजनीति हुई, जिसके चलते हमें यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि हिंदू-मुसलमान की राजनीति को छोड़ मुद्दों की बात की जाए तो बड़े-बड़े सिंहासन को हिलाया जा सकता है।
जंतर-मंतर पर आए युवाओं को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, '36 दिनों में एक चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, लेकिन मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति अगर न हो, बस मुद्दे की राजनीति हो, तो बड़े-बड़े सिंहासन डोल (हिल) जाएंगे।' आगे दिपके ने कहा, 'जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम असल मुद्दों पर बात करेंगे तो देश का भला होगा।' उन्होंने कहा, 'जब हम इस तरह की राजनीति से ऊपर उठकर सोचेंगे तो हम असल में देश का भला कर सकेंगे।'
इसके आगे दीपके ने कहा, 'अब ये देश हिंदू-मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बंटेगा, इस देश का युवा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति के झांसे में नहीं आएगा। इस देश का युवा शिक्षा की बात करेगा, इस देश का युवा भविष्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा।'
इससे पहले CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा करते ही प्रदर्शन स्थल पर जोरदार जश्न मनाया। दीपके ने कहा कि आंदोलन को अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं।' इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद युवाओं से ‘हिंदू-मुस्लिम की राजनीति, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी’ के नारे भी लगवाए।
CJP संस्थापक ने कहा, 'लोकतंत्र में आपको बोलने से डरना नहीं चाहिए। जब आप आवाज उठाएंगे, तभी वे अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि वे हमारी वजह से ही सत्ता में बैठे हैं।' हालांकि, दीपके ने स्पष्ट किया कि आंदोलन बाकी दोनों मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, 'हमारी दो और मांगें हैं। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। हम कॉकरोच हैं। एक बार घुस जाएं, तो निकलते नहीं। अभी सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है। कॉकरोच से पंगा मत लो।'
प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल छा गया और CJP के सदस्यों व समर्थकों ने इसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर बीते 36 दिनों से चल रहे अपने आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया। बता दें कि कॉकरोच पार्टी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इसके अलावा उनकी दो अन्य प्रमुख मांगें NEET परीक्षा रद्द होने की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के दौरान स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने से जुड़ी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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