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...तो बड़े-बड़े सिंहासन हिल जाएंगे; दीपके ने बताया 36 दिनों में ऐसा क्या नहीं हुआ, जिससे प्रधान को देना पड़ा इस्तीफा

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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दीपके ने कहा कि आंदोलन को अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं।'

...तो बड़े-बड़े सिंहासन हिल जाएंगे; दीपके ने बताया बीते 36 दिनों में ऐसा क्या नहीं हुआ, जिसके चलते DP को देना पड़ा इस्तीफा
...तो बड़े-बड़े सिंहासन हिल जाएंगे; दीपके ने बताया बीते 36 दिनों में ऐसा क्या नहीं हुआ, जिसके चलते DP को देना पड़ा इस्तीफा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर चल रहे अपनी पार्टी के धरना प्रदर्शन में लोगों को संबोधित किया और कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद बीते 36 दिनों में यहां हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं हुई, बस मुद्दे की राजनीति हुई, जिसके चलते हमें यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि हिंदू-मुसलमान की राजनीति को छोड़ मुद्दों की बात की जाए तो बड़े-बड़े सिंहासन को हिलाया जा सकता है।

जंतर-मंतर पर आए युवाओं को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, '36 दिनों में एक चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, लेकिन मैं आपको उस बारे में बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति अगर न हो, बस मुद्दे की राजनीति हो, तो बड़े-बड़े सिंहासन डोल (हिल) जाएंगे।' आगे दिपके ने कहा, 'जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम असल मुद्दों पर बात करेंगे तो देश का भला होगा।' उन्होंने कहा, 'जब हम इस तरह की राजनीति से ऊपर उठकर सोचेंगे तो हम असल में देश का भला कर सकेंगे।'

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इसके आगे दीपके ने कहा, 'अब ये देश हिंदू-मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बंटेगा, इस देश का युवा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति के झांसे में नहीं आएगा। इस देश का युवा शिक्षा की बात करेगा, इस देश का युवा भविष्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा।'

इससे पहले CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा करते ही प्रदर्शन स्थल पर जोरदार जश्न मनाया। दीपके ने कहा कि आंदोलन को अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं।' इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद युवाओं से ‘हिंदू-मुस्लिम की राजनीति, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी’ के नारे भी लगवाए।

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CJP संस्थापक ने कहा, 'लोकतंत्र में आपको बोलने से डरना नहीं चाहिए। जब ​​आप आवाज उठाएंगे, तभी वे अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि वे हमारी वजह से ही सत्ता में बैठे हैं।' हालांकि, दीपके ने स्पष्ट किया कि आंदोलन बाकी दोनों मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, 'हमारी दो और मांगें हैं। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। हम कॉकरोच हैं। एक बार घुस जाएं, तो निकलते नहीं। अभी सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है। कॉकरोच से पंगा मत लो।'

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प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल छा गया और CJP के सदस्यों व समर्थकों ने इसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर बीते 36 दिनों से चल रहे अपने आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया। बता दें कि कॉकरोच पार्टी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इसके अलावा उनकी दो अन्य प्रमुख मांगें NEET परीक्षा रद्द होने की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के दौरान स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने से जुड़ी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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