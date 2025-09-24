The woman made a video before committing suicide and said, who was held responsible? महिला ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, बोली- दुनिया ने जीना हराम कर रखा है; किसे ठहराया जिम्मेदार?, Ncr Hindi News - Hindustan
The woman made a video before committing suicide and said, who was held responsible?

महिला ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो, बोली- दुनिया ने जीना हराम कर रखा है; किसे ठहराया जिम्मेदार?

घटना का पता लगते ही आसपास हड़कंप मच गया। परिजन उसे आनन-फानन में फंदे से उतारकर संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आत्महत्या करने से पहले महिला ने मोबाइल में वीडियो बनाया।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, डॉ. महकार सिंहWed, 24 Sep 2025 10:09 PM
गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र में महिला ने मंगलवार देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले महिला ने वीडियो बनाया, जिसमें उसने पड़ोसी मां-बेटे और तीन अन्य महिलाओं को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस का कहना है कि मृतका के पति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मधुबन बापूधाम में रहने वाली हिना नाम की महिला ने मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता लगते ही आसपास हड़कंप मच गया। परिजन उसे आनन-फानन में फंदे से उतारकर संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आत्महत्या करने से पहले महिला ने मोबाइल में वीडियो बनाया।

दुनिया ने जीना हराम कर रखा है

महिला ने कहा- वह यह वीडियो इसलिए बना रही है कि दुनिया ने उसका जीना हराम कर रखा है। उसे जीने नहीं दिया जा रहा है। संगीता, कोमल, गुनगुन सब उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। सब उसे ब्लैकमेल करते हैं। ये सभी उसके घरवालों को उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। मुझे इतना आजिज कर दिया है कि वह फांसी लगाने को मजबूर है। महिला का वीडियो सामने आते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पत्नी के पड़ोसियों से अच्छे संबंध, लेकिन फिर…

मूलरूप से थाना सरधना, जिला मेरठ के गांव नानू निवासी जावेद का कहना है कि वह वर्तमान में एलआईजी मधुबन बापूधाम में किराए पर रह रहे हैं। उनकी पत्नी जीनत फातिमा उर्फ हिना के पड़ोस में रहने वाले अमन, उसकी मां जानकी तथा पड़ोसी संगीता, कोमल और गुनगुन काफी समय से अच्छे संबंध थे। लेकिन, कुछ समय से किसी बात को लेकर पत्नी से इन सभी लोगों का विवाद हो गया।

पत्नी ने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया

इस कारण 23 सितंबर की रात साढ़े दस बजे पत्नी हिना ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जावेद ने सभी आरोपियों से अपनी भी जान का खतरा बताया है। जावेद का भी कहना है कि उनकी पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसे ही जेल भेज दिया।

पुलिस बोली- दोनों पक्षों के चार लोग गए थे जेल

पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद चला आ रहा है। इसी के चलते बीते 18 सितंबर को मधुबन बापूधाम पुलिस ने हिना समेत दोनों पक्षों के दो-दो लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया था। इनमें हिना भी शामिल थी। डीसीपी सिटी धवल जयसवाल का कहना है कि मृतका के पति की शिकायत के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।