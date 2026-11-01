सिखों के खिलाफ हिंसा एक ‘सुनियोजित हत्याकांड’ था, न कि… केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
प्रोटेस्ट मार्च को लीड करते हुए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 1984 में सिखों के खिलाफ हिंसा एक सुनियोजित हत्याकांड था, न कि कोई दंगा या अचानक हुई घटना।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिखों के खिलाफ हुई हिंसा कोई अचानक भड़का दंगा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्याकांड था। पुरी ने इसे नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कांग्रेस नेताओं से इस पर गंभीरता से विचार करने और माफी मांगने की बात कही।
दरअसल, रविवार को दिल्ली के पश्चिमी इलाके हरि नगर में बीजेपी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सिख समुदाय से माफी मांगने की मांग की। यह मार्च रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन INDIA की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली से पहले निकाला गया।
दिल्ली में 2,733 सिखों की हुई थी हत्या: पुरी
विरोध मार्च को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 1984 में जब हिंसा शुरू हुई थी, तब वह जिनेवा में थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रह रहे उनके माता-पिता की उनके हिंदू दोस्तों ने सुरक्षा की थी। पुरी ने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, उस हिंसा में दिल्ली में कुल 2,733 सिखों की बेरहमी से हत्या की गई थी।
उन्होंने कहा कि यह कोई स्वत:स्फूर्त दंगा नहीं था, बल्कि सुनियोजित नरसंहार था। अदालतों ने भी इसे मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में इंगित किया है। कांग्रेस नेताओं को इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
रेखा गुप्ता और बीजेपी नेताओं ने भी निकाला मार्च
इस विरोध मार्च में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका शामिल हुए। मार्च में कई सिख नेताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी सिख बहुल इलाके हरि नगर से तिलक नगर तक मार्च करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने 1984 की हिंसा के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की।
कांग्रेस की रैली पर भी उठाए सवाल
प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने 1 नवंबर को ही कांग्रेस की रैली आयोजित किए जाने पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ हिंसा शुरू हुई थी, जो 3 नवंबर तक जारी रही। ऐसे में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करना सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी 1984 की हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हिंसा के दौरान एक सिख पड़ोसी ने उनके माता-पिता के घर में शरण ली थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में अपनी पहचान छिपाने और जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में सिखों को अपने बाल तक कटवाने पड़े थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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