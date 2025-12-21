Hindustan Hindi News
9110 करोड़ रुपये हुआ परिवहन विभाग का बजट; दिल्ली सरकार का पलूशन से लड़ने का प्लान?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि इस बजट का बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर खर्च किया जाएगा, ताकि राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

Dec 21, 2025 10:19 pm IST
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में परिवहन विभाग के बजट में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 9,110 करोड़ रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि इस बजट का बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर खर्च किया जाएगा, ताकि राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रो विस्तार के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे चल रही परियोजनाओं में किसी तरह की रुकावट न आए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों के दौरान मेट्रो परियोजनाओं से जुड़ी जो बकाया देनदारियां रह गई थीं, उन्हें भी मौजूदा सरकार द्वारा चुकाया जा रहा है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसके साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से न सिर्फ यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और सुलभ, भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। इससे राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ हवा और बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में ही फंस जाते हैं। कई इलाकों में AQI ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, पराली जलाने का असर और धूल प्रदूषण के मुख्य कारण बने हुए हैं।

