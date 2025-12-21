9110 करोड़ रुपये हुआ परिवहन विभाग का बजट; दिल्ली सरकार का पलूशन से लड़ने का प्लान?

संक्षेप: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि इस बजट का बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर खर्च किया जाएगा, ताकि राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में परिवहन विभाग के बजट में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 9,110 करोड़ रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि इस बजट का बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो के विस्तार पर खर्च किया जाएगा, ताकि राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रो विस्तार के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे चल रही परियोजनाओं में किसी तरह की रुकावट न आए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों के दौरान मेट्रो परियोजनाओं से जुड़ी जो बकाया देनदारियां रह गई थीं, उन्हें भी मौजूदा सरकार द्वारा चुकाया जा रहा है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसके साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करें।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से न सिर्फ यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और सुलभ, भरोसेमंद और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। इससे राजधानी के नागरिकों को स्वच्छ हवा और बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।