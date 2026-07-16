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48 घंटे में बाजी पलट गई, बस अब 4 दिन और… CJP प्रोटेस्ट पर योगेंद्र यादव का बड़ा दावा- VIDEO

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Yogendra Yadav on Sonam Wangchuk:पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा- बीते 48 घंटे में बाजी पलट गई है। बस चार दिन और… आखिर उन्हें ऐसा क्या बदलाव दिखा, जो उन्होंने ऐसी बात कही। इसके साथ ही जानिए आखिर चार दिन बाद क्या होना है।

48 घंटे में बाजी पलट गई, बस अब 4 दिन और… CJP प्रोटेस्ट पर योगेंद्र यादव का बड़ा दावा- VIDEO

Yogendra Yadav on Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक बीती 28 जून से बिना कुछ खाए जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए विपक्षी दल के नेता और नामी लोग उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने को कह रहे हैं। इस बीच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा- "बीते 48 घंटे में बाजी पलट गई है। बस चार दिन और..." आखिर उन्हें ऐसा क्या बदलाव दिखा, जो उन्होंने ऐसी बात कही। इसके साथ ही जानिए आखिर चार दिन बाद क्या होना है।

पिछले 48 घंटे में बाजी पलट गई…

योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की है। उसमें कह रहे हैं- “पिछले 48 घंटे में बाजी पलट गई है। मैंने कई आंदोलनों में देखा है कि शुरू में आप एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक झड़ी लग जाती है। यही जंतर-मंतर पर हो रहा है।”

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योगेंद्र यादव ने सरकार पर कसा तंज

सरकार की दूरदर्शिता पर कमेंट करते हुए आगे कहा- "जब सरकार ने सोनम वांगचुक को परमीशन दी थी, तो सोचा था कि 10 दिन में हवा निकल जाएगी। मीडिया कवर नहीं करेगा। कोई आएगा नहीं। ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हवा निकलने के बजाय हवा चल पड़ी है। 19 दिन अपनी जान को दांव पर लगाकर सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन में जान भर दी है।"

CJP प्रोटेस्ट को मिल रहा जनसमर्थन

सीजेपी प्रोटेस्ट के बढ़ते प्रभाव और मिल रहे जनसमर्थन पर बोले- "पेपर लीक से प्रभावित युवा तो पहले दिन से थे। लेकिन अब उनके अभिभावक आ रहे हैं। परिवार आ रहे हैं। उनके बच्चे आ रहे हैं। जिनको पता भी नहीं है कि जंतर-मंतर कहां पर है, वो लोग भी आ रहे हैं। वो ओरिजिनल जंतर-मंतर पहुंचे जा रहे हैं। किसान आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा हो गया है। मजदूर आ रहे हैं। जनआंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय आ रहा है। गांधीवादी हैं, समाजवादी हैं, वामपंथी हैं, कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता हैं, कॉमेडी वाले हैं।"

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बस अब 4 दिन और…

योगेंद्र यादव ने आखिर में कहा- “समाज की आत्मा जाग रही है। बस अब 4 दिन और हैं। झूठ फैलाने वाला मीडिया क्या क्या खेल करेगा, आप लोग देखते जाइए। लेकिन अब उनके पांव भी उखड़ने शुरू हो गए हैं। चार दिन में क्या होगा, आप देखते जाइए। 20 तारीख है, जंतर-मंतर से संसद से चलने का बुलावा है और देश में एक बड़े बदलाव की आहट है।”

आखिर 20 तारीख को क्या है

अब तक आप इतना तो समझ ही गए होगे कि 4 दिन बाद क्या है। दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 तारीख को जंतर-मंतर से संसद चलने का बुलावा दिया है। इसका समर्थन तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। जंतर-मंतर पहुंची आम आदमी पार्टी ने भी कहा, आप सब भारी संख्या में आएं और जंतर-मंतर से संसद की तरफ 20 तारीख को चलें।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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