किस्से-कहानियों और किताबों के हैं शौकीन, तो पहुंचिए दिल्ली के 'स्टोरीबॉक्स' बुकफेयर में; जानिए लोकेशन

संक्षेप:

‘स्टोरीबॉक्स’ नाम का यह बुक फेयर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा, और लोगों की यात्रा में किस्से-कहानियों का एक नया सिलसिला जोड़ेगा। जानिए कब तक लगा रहेगा मेला?

Dec 15, 2025 06:27 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एनसीआरटीसी बुकटेल्स के साथ मिलकर आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर एक बुक फेयर का आयोजन कर रहा है, जो यात्रियों को अपने रोज़ाना के सफ़र में किस्से-कहानियों से जुड़ने और अपनी पसंदीदा किताबें देखने, चुनने और ख़रीदकर घर ले जाने का एक अनोखा मौका दे रहा है। ‘स्टोरीबॉक्स’ नाम का यह बुक फेयर आगामी 21 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहेगा, और लोगों की यात्रा में किस्से-कहानियों का एक नया सिलसिला जोड़ेगा।

आइए और खरीदिए बॉक्स भरकर किताबें

इस बुक फेयर की सबसे ख़ास बात इसमें प्रदान किया जा रहा बॉक्स-आधारित खरीदारी का विकल्प है। लोग अलग-अलग किताबें खरीदने के बजाय, एक बॉक्स भरकर किताबें चुन सकते हैं और इकट्ठा ख़रीद सकते हैं। इसके लिए दो अलग-अलग बॉक्स साइज़ के विकल्प उपलब्ध हैं। यात्री अपनी पसंद और बजट के हिसाब से कोई भी बॉक्स चुनकर, उसमें जितनी किताबें आराम से फिट हो सकें, उतनी भर सकते हैं और पूरे बॉक्स की तय कीमत पर एक साथ ख़रीद सकते हैं। किताबें खरीदने का ये अनोखा तरीका, लोगों की जेब पर बिना बोझ डाले, उन्हें अलग-अलग तरह की किताबें चुनने और अपनी सभी पसंदीदा किताबें एक ही बार में खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है।

'मीट एंड ग्रीट' सेशन में मिलिए अपने लेखकों से

इस बुक-फेयर में अलग-अलग तरह की किताबों का कलेक्शन मौजूद है, जिनमें फिक्शन, नॉन-फिक्शन, बच्चों की किताबें और नए व युवा लेखकों की किताबें शामिल हैं। इसके अलावा युवा पाठकों के लिए एक ख़ास सेक्शन भी है। कई लेखक भी इस बुक फेयर में 'मीट एंड ग्रीट' सेशन के लिए आ रहे हैं, जिनसे पुस्तक प्रेमी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा किताबों पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। लोगों के लिए इस पूरे अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक अलग 'मर्चेंडाइज़ ज़ोन' भी बनाया गया है।

यह बुक फेयर नमो भारत स्टेशन को सपनों और किस्सों से जोड़कर, रोज़ाना की यात्रा को और मज़ेदार बना रहा है। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन इस क्षेत्र के सबसे बड़े ट्रांज़िट हब में से एक है, जो परिवहन के कई साधनों से जुड़ा हुआ है। यह यात्रियों और आगंतुकों के लिए बुक फेयर तक पहुंच को और बेहतर बनाता है।

जानिए NCRTC का उद्देश्य

स्टेशन परिसर में बुक फेयर का आयोजन करने की इस पहल द्वारा एनसीआरटीसी का लक्ष्य पढ़ने को और ज़्यादा सुलभ बनाना और रोज़ाना के सफ़र में सार्थक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। यह पहल, एनसीआरटीसी द्वारा नमो भारत स्टेशनों को एक जीवंत सोशल हब बनाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को कला, संस्कृति, इतिहास, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़ना है।

एनसीआरटीसी की ये पहल स्टेशनों को 'कम्यूटर-फ्रेंडली स्पेस' बनाने के प्रयासों को भी दिखाती है, जिसका उद्देश्य है कि नमो भारत स्टेशन केवल यात्रा तक सीमित न रहें बल्कि ऐसे समावेशी हब के तौर पर विकसित हों जो मोबिलिटी और कम्युनिटी, दोनों ज़रूरतों को पूरा करें।

