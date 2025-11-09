गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड में मिली युवक की अधजली लाश, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, आशंका है कि किसी ने युवक की हत्या की और फिर लाश को निपटाने के उद्देश्य से जलाने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

गाजियाबाद के लोनी से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यहां के कावेरी सिटी कॉलोनी के पास युवक की कचरे के ढेर के पास अधजली लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक, आशंका है कि किसी ने युवक की हत्या की और फिर लाश को निपटाने के उद्देश्य से जलाने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, लोनी थाना क्षेत्र की कावेरी सिटी स्थित कॉलोनी से कुछ दूर नगर पालिका द्वारा खाली भूमि पर अस्थाई डंपिंग ग्राउंड है। कॉलोनी के लोगों ने रविवार सुबह कूड़े के ढेर के पास बंद मकान के पीछे 22 वर्षीय अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।