The partially burnt body of a young man was found at a dumping ground in Ghaziabad.
गाजियाबाद में डंपिंग ग्राउंड में मिली युवक की अधजली लाश, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, आशंका है कि किसी ने युवक की हत्या की और फिर लाश को निपटाने के उद्देश्य से जलाने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

Sun, 9 Nov 2025 01:19 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के लोनी से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। यहां के कावेरी सिटी कॉलोनी के पास युवक की कचरे के ढेर के पास अधजली लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक, आशंका है कि किसी ने युवक की हत्या की और फिर लाश को निपटाने के उद्देश्य से जलाने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

जानकारी के मुताबिक, लोनी थाना क्षेत्र की कावेरी सिटी स्थित कॉलोनी से कुछ दूर नगर पालिका द्वारा खाली भूमि पर अस्थाई डंपिंग ग्राउंड है। कॉलोनी के लोगों ने रविवार सुबह कूड़े के ढेर के पास बंद मकान के पीछे 22 वर्षीय अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

लोगों के मुताबिक युवक के दोनों हाथ लटके हुए थे। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि हत्या कर शव लाकर फेंके जाने की आशंका प्रतीत हो रही है। घटनास्थल तक जाने वाले मार्गो पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। आवश्यक साक्षय एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
