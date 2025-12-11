Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली में बड़ा फेरबदल: 3 नए जिले बने, 1 खत्म, जानिए राजधानी के सभी 13 जिलों की पूरी लिस्ट

राजधानी दिल्ली में अभी तक जिलों की संख्या 11 थी, इसे बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- इससे शासन आसान और अधिक सुचारू होगा।

Dec 11, 2025 07:38 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (National Capital Territory of Delhi) एक विशेष क्षेत्र है। यह भारत की राजधानी होने के साथ-साथ एक स्वशासित केंद्र शासित प्रदेश (UT) भी है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अभी तक 11 जिलों में बांटा गया था, जिसे बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- इससे शासन आसान और अधिक सुचारू होगा। जानिए नए जिलों के नाम क्या हैं?

3 जिले नए बनाए, 1 खत्म कर दिया

राजधानी दिल्ली में अब तक 11 जिले थे। इनके नाम हैं- सेंट्रल जिला, ईस्ट जिला, नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली। नए अपडेट को देखें तो तीन नए जिले बनाए हैं, जबकि पहले का एक जिला खत्म कर दिया गया है।

जानिए सभी 13 जिलों के नाम

नई लिस्ट में तीन नए नाम शामिल हैं- ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर दिल्ली। वहीं पुराने 11 नामों में से एक शाहदरा को हटा दिया गया है। इस तरह कुल 13 जिलों के नाम हैं- साउथ ईस्ट, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ, न्यू दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ और वेस्ट हैं।

जिसे किसी ने नहीं किया, वो हमने किया

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि “दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने का यह निर्णय वर्षों से लंबित था, जिसे किसी भी सरकार ने निपटाने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने मात्र 10 माह में इस लक्ष्य को पूरा कर दिखाया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के विजन को धरातल पर उतारने का एक सशक्त उदाहरण है।”

सब-डिवीजन और रजिस्ट्रार की संख्या भी बढ़ाई गई

नई संरचना के तहत 11 जिलों को बढ़ाकर 13 और 33 सब-डिविजन को बढ़ाकर 39 सब-डिविजन किया जा रहा है। इससे अधिकारियों पर कार्यभार संतुलित होगा और नागरिकों को सेवाएँ अधिक त्वरित मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि संपत्ति पंजीकरण को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जा रही है।

जिलों की संख्या में पहले भी हो चुका बदलाव

आपको बताते चलें कि पहले दिल्ली में सिर्फ एक जिला था, जिसकी सीमा और प्रशासनिक इकाई काफी बड़ी थी। बाद में समय-समय पर प्रशासनिक सुविधाओं के लिए इसे छोटे जिलों में विभाजित किया गया। 1997 में दिल्ली को 9 जिलों में बांटा गया। 2012 में इसे बढ़ाकर 11 जिलों में बदला गया। अब नए अपडेट के तहत इसकी संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

