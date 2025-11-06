नोएडा के नाले में महिला की नग्न लाश मिली, सिर और हथेलियां कटी हुई थीं; इलाके में हड़कंप

संक्षेप: महिला का शव नोएडा के सेक्टर 108 में बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

दिल्ली एनसीआर के नोएडा से एक संदिग्ध महिला की बिना सिर वाली नग्न लाश बरामद हुई है। आरोपियों ने महिला की पहचान छिपाने के लिए न केवल उसका सिर काट दिया, बल्कि दोनों हथेली भी काट दीं। महिला का शव नोएडा के सेक्टर 108 में बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नाले में नग्न हालत में लाश मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आस पास लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुटी पुलिस ने बताया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्या का मकसद पता करने में पुलिस जुटी है।

एक अन्य घटना में, गाजियाबाद में दो भाइयों की मौत की खबर सामने आई है। घटना सोमवार की सेक्टर 63 इलाके की है। यहां चोटपुर कॉलोनी में अपने घर में सेप्टिक टैंक से जहरीली गैस सूंघने से दो भाइयों की मौत हो गई। एक पड़ोसी, जो उनकी मदद करने गया था, टैंक से निकलने वाले धुएं से बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

न्यूज़ एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि मृतकों में से एक, चंद्रभान (40), सेप्टिक टैंक का पत्थर का स्लैब गिरने के बाद उसमें गिर गया, और उसका भाई राजू (26) भी उसे बचाने के लिए टैंक में कूद गया, लेकिन दोनों बेहोश हो गए।