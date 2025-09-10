The murder plot of Kala Jathedi gang failed, delhi police arrested 2 shooters दिल्ली में कालाजठेड़ी गैंग की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने दो शूटरों को किया अरेस्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में कालाजठेड़ी गैंग की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने दो शूटरों को किया अरेस्ट

पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश नरेला इलाके में अपने कारोबारी प्रतिद्वंदी की हत्या की साज़िश रच रहे थे। इनके पास एक हाइटैक पिस्तौल, दो कारतूस, एक देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद किए हैं।

Ratan Gupta वार्ता, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 03:23 PM
दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक गंभीर वारदात को होने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश नरेला इलाके में अपने कारोबारी प्रतिद्वंदी की हत्या की साज़िश रच रहे थे। इनके पास एक हाइटैक पिस्तौल, दो कारतूस, एक देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद किए हैं।

बाहरी-उत्तरी जिला के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पांच सितम्बर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नरेला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मालिकाना हक के विवाद में कालाजठेड़ी गिरोह के बदमाश एक व्यक्ति की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व और एसीपी दिनेश कुमार की देखरेख में एक टीम गठित की गयी।

पुलिस टीम ने रात में खुफिया सूचना पर निगरानी करते हुए साबोली बॉर्डर के पास एक मोटरसाइकिल को रोका। सवार की पहचान अक्षत खत्री उर्फ अक्षु (20) के रूप में हुई। इसके पास से एक कारतूस मिला। पीछे बैठे साहिल खत्री (20) के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ।

पूछताछ के दौरान साहिल ने खुलासा किया कि उसने जेल में बंद गैंगस्टर अक्षय पालड़ा के साथियों से एक हाइटेक .30 बोर पिस्तौल खरीदी थी। उसकी निशानदेही पर यह हथियार उसके वाटर प्लांट से बरामद किया गया। डीसीपी ने कहा है कि इस कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई और गिरोह के हथियार सप्लायर नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापेमारी जारी है।