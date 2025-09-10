दिल्ली में कालाजठेड़ी गैंग की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने दो शूटरों को किया अरेस्ट

पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश नरेला इलाके में अपने कारोबारी प्रतिद्वंदी की हत्या की साज़िश रच रहे थे। इनके पास एक हाइटैक पिस्तौल, दो कारतूस, एक देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद किए हैं।

दिल्ली पुलिस की बाहरी उत्तरी जिला टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक गंभीर वारदात को होने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बदमाश नरेला इलाके में अपने कारोबारी प्रतिद्वंदी की हत्या की साज़िश रच रहे थे। इनके पास एक हाइटैक पिस्तौल, दो कारतूस, एक देसी कट्टा और दो कारतूस बरामद किए हैं।

बाहरी-उत्तरी जिला के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पांच सितम्बर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नरेला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मालिकाना हक के विवाद में कालाजठेड़ी गिरोह के बदमाश एक व्यक्ति की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा के नेतृत्व और एसीपी दिनेश कुमार की देखरेख में एक टीम गठित की गयी।

पुलिस टीम ने रात में खुफिया सूचना पर निगरानी करते हुए साबोली बॉर्डर के पास एक मोटरसाइकिल को रोका। सवार की पहचान अक्षत खत्री उर्फ अक्षु (20) के रूप में हुई। इसके पास से एक कारतूस मिला। पीछे बैठे साहिल खत्री (20) के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ।