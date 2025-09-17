The miscreants who opened fire at Disha Patni's house were encountered in Ghaziabad. दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों का गाजियाबाद में हुआ एनकाउंटर, Ncr Hindi News - Hindustan
दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों का गाजियाबाद में हुआ एनकाउंटर

बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के मामले में दो आरोपियों का गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है। अब तक का जानकारी में दोनों बदमाश गोल्डी बराड़-गोदारा गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों गंभीर रुप से घायल हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 17 Sep 2025 07:46 PM
उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने के मामले में दो आरोपियों का गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है। अब तक की जानकारी में दोनों बदमाश गोल्डी बराड़-गोदारा गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। दोनों गंभीर रुप से घायल हैं। 12 सितंबर की सुबह लगभग 3.45 बजे बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली बरेली में केस रजिस्टर हुआ था।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद रविंदा उर्फ ​​कुल्लू और अरुण नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल खुलासे और कार्यवाही का निर्देश दिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आस पास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड्स से मिलान तथा तकनीकी विश्लेषण से घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविन्द्र पुत्र कल्लू निवासी कहनी, रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी , गोहना रोड , सोनीपत के रूप में हुई थी ।

