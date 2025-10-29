Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThe man who tied a person to a truck and murdered him near the Delhi Metro has been arrested.
मेट्रो पिलर के पास ट्रक से बांधा, ईंटों से मारा; शराब के नशे में युवक ने की थी हत्या- गिरफ्तार

मेट्रो पिलर के पास ट्रक से बांधा, ईंटों से मारा; शराब के नशे में युवक ने की थी हत्या- गिरफ्तार

संक्षेप: एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित उर्फ ​​पव्वा के रूप में हुई, जिसे उसी इलाके के रहने वाले 37 वर्षीय दया किशन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

Wed, 29 Oct 2025 08:07 PMRatan Gupta भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में 20 वर्षीय युवक ने एक व्यक्ति को कथित तौर पर चुन्नी से ट्रक से बांध दिया और ईंट से वार करके उसकी हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित उर्फ ​​पव्वा के रूप में हुई, जिसे उसी इलाके के रहने वाले 37 वर्षीय दया किशन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, ‘शराब के आदी आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जो खुद नशे की हालत में पाया गया था।’ अधिकारी ने बताया कि घटना 20 अक्टूबर को एक मेट्रो पिलर के पास हुई थी, जहां पुलिस को एक व्यक्ति के ट्रक से बंधे होने और सिर से खून बहने की सूचना मिली थी। पीड़ित को दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में उसकी पहचान दया किशन के रूप में हुई।

सिंह ने कहा, ‘घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी या सुराग नहीं मिला। इसके बाद एक टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें हत्या से पहले पीड़ित नशे की हालत में अकेले घूमते हुए दिखाई दे रहा था।’ उन्होंने बताया कि गहन पूछताछ के बाद, पुलिस को एक स्थानीय युवक अमित के बारे में सूचना मिली, जो खुद शराब पीने का आदी है। उसके ठिकानों पर छापे मारे गए और स्थानीय लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंततः उसे पकड़ लिया गया।

अधिकारी ने कहा, ‘पूछताछ के दौरान, उसने हत्या की बात कबूल कर ली और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने कहा कि वह अपना नाम करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था और जब उसने पीड़ित को नशे की हालत में देखा तो उसने उसे मारने का फैसला किया।’ पुलिस उपायुक्त ने कहा कि आरोपी ने दया किशन को चुन्नी से ट्रक से बांध दिया और उसके सिर पर ईंट से बार-बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।