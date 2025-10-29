मेट्रो पिलर के पास ट्रक से बांधा, ईंटों से मारा; शराब के नशे में युवक ने की थी हत्या- गिरफ्तार

संक्षेप: एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित उर्फ ​​पव्वा के रूप में हुई, जिसे उसी इलाके के रहने वाले 37 वर्षीय दया किशन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में 20 वर्षीय युवक ने एक व्यक्ति को कथित तौर पर चुन्नी से ट्रक से बांध दिया और ईंट से वार करके उसकी हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित उर्फ ​​पव्वा के रूप में हुई, जिसे उसी इलाके के रहने वाले 37 वर्षीय दया किशन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने कहा, ‘शराब के आदी आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जो खुद नशे की हालत में पाया गया था।’ अधिकारी ने बताया कि घटना 20 अक्टूबर को एक मेट्रो पिलर के पास हुई थी, जहां पुलिस को एक व्यक्ति के ट्रक से बंधे होने और सिर से खून बहने की सूचना मिली थी। पीड़ित को दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में उसकी पहचान दया किशन के रूप में हुई।

सिंह ने कहा, ‘घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी या सुराग नहीं मिला। इसके बाद एक टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें हत्या से पहले पीड़ित नशे की हालत में अकेले घूमते हुए दिखाई दे रहा था।’ उन्होंने बताया कि गहन पूछताछ के बाद, पुलिस को एक स्थानीय युवक अमित के बारे में सूचना मिली, जो खुद शराब पीने का आदी है। उसके ठिकानों पर छापे मारे गए और स्थानीय लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंततः उसे पकड़ लिया गया।