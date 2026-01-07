प्रेमी ने तकिए से मुंह दबाया, पत्नी ने प्राइवेट पार्ट दबा पति को मार डाला, गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, कोट मोहल्ला चौकी क्षेत्र में रहने वाले रामकिशन की हत्या पत्नी सरिता और उसके प्रेमी सतपाल ने मिलकर की। पूछताछ में सरिता ने कबूल किया कि वह पति की कथित प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और पहले भी उसे रास्ते से हटाने की योजना बना चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी।

सोनीपत में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी सरिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी सतपाल फरार है। पुलिस के मुताबिक, कोट मोहल्ला चौकी क्षेत्र में रहने वाले रामकिशन की हत्या पत्नी सरिता और उसके प्रेमी सतपाल ने मिलकर की। पूछताछ में सरिता ने कबूल किया कि वह पति की कथित प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और पहले भी उसे रास्ते से हटाने की योजना बना चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी।

सोते हुए पति की हत्या मंगलवार रात सरिता ने अपने प्रेमी सतपाल को कमरे में बुलाया। रामकिशन उस वक्त सो रहा था। आरोप है कि सतपाल ने उसके मुंह पर तकिया रखकर सांस रोक दी, जबकि सरिता ने उसके प्राइवेट पार्ट को दबा दिया। इससे रामकिशन की मौके पर ही मौत हो गई।

जेल में हुई दोस्ती, बाहर आकर बने रिश्ते रामकिशन मूल रूप से गांव ककाना का रहने वाला था और पिछले एक साल से कामी रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार के रूप में काम कर रहा था। उसकी पत्नी सरिता, तीन बेटे और बुजुर्ग मां उसके साथ वहीं रहते थे।

रामकिशन और सतपाल पहले एक साथ जेल में रह चुके थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई। जेल से बाहर आने के बाद सतपाल का रामकिशन के घर आना-जाना बढ़ा और इसी दौरान उसके सरिता से अवैध संबंध बन गए। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

पैसों को लेकर विवाद के बाद वारदात पुलिस जांच में सामने आया है कि सोमवार रात सरिता ने रामकिशन से तीन हजार रुपये मांगे थे। पैसे देने से इनकार करने पर दोनों में कहासुनी हुई। बाद में दोनों सो गए, लेकिन रात में ही सरिता ने सतपाल को बुला लिया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।

सुबह तक छिपाया सच मंगलवार सुबह सरिता ने सास और बच्चों को चाय दी और कहा कि रामकिशन देर से उठेगा। इसके बाद वह दो बच्चों को लेकर घर से निकल गई। जब बड़े बेटे कुणाल ने पिता को जगाने की कोशिश की तो कोई हलचल नहीं हुई। जांच करने पर बुजुर्ग मां ने रामकिशन को मृत पाया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास तकिया रखा मिला और प्राइवेट पार्ट में गंभीर सूजन पाई गई, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। फिलहाल पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपी सतपाल की तलाश की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।