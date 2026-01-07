Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThe lover smothered the man with a pillow, and the wife choked him to death
प्रेमी ने तकिए से मुंह दबाया, पत्नी ने प्राइवेट पार्ट दबा पति को मार डाला, गिरफ्तार

प्रेमी ने तकिए से मुंह दबाया, पत्नी ने प्राइवेट पार्ट दबा पति को मार डाला, गिरफ्तार

संक्षेप:

पुलिस के मुताबिक, कोट मोहल्ला चौकी क्षेत्र में रहने वाले रामकिशन की हत्या पत्नी सरिता और उसके प्रेमी सतपाल ने मिलकर की। पूछताछ में सरिता ने कबूल किया कि वह पति की कथित प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और पहले भी उसे रास्ते से हटाने की योजना बना चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी।

Jan 07, 2026 07:15 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सोनीपत
share Share
Follow Us on

सोनीपत में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी सरिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी सतपाल फरार है। पुलिस के मुताबिक, कोट मोहल्ला चौकी क्षेत्र में रहने वाले रामकिशन की हत्या पत्नी सरिता और उसके प्रेमी सतपाल ने मिलकर की। पूछताछ में सरिता ने कबूल किया कि वह पति की कथित प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी और पहले भी उसे रास्ते से हटाने की योजना बना चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोते हुए पति की हत्या

मंगलवार रात सरिता ने अपने प्रेमी सतपाल को कमरे में बुलाया। रामकिशन उस वक्त सो रहा था। आरोप है कि सतपाल ने उसके मुंह पर तकिया रखकर सांस रोक दी, जबकि सरिता ने उसके प्राइवेट पार्ट को दबा दिया। इससे रामकिशन की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:2020 के दिल्ली दंगों में SC से जमानत पाने वाले 4 आरोपियों की रिहाई के आदेश जारी
ये भी पढ़ें:मस्जिद, कब्रिस्तान और वक्फ बनाम MCD; दिल्ली के बुलडोजर एक्शन की कानूनी कहानी

जेल में हुई दोस्ती, बाहर आकर बने रिश्ते

रामकिशन मूल रूप से गांव ककाना का रहने वाला था और पिछले एक साल से कामी रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार के रूप में काम कर रहा था। उसकी पत्नी सरिता, तीन बेटे और बुजुर्ग मां उसके साथ वहीं रहते थे।

रामकिशन और सतपाल पहले एक साथ जेल में रह चुके थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई। जेल से बाहर आने के बाद सतपाल का रामकिशन के घर आना-जाना बढ़ा और इसी दौरान उसके सरिता से अवैध संबंध बन गए। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

पैसों को लेकर विवाद के बाद वारदात

पुलिस जांच में सामने आया है कि सोमवार रात सरिता ने रामकिशन से तीन हजार रुपये मांगे थे। पैसे देने से इनकार करने पर दोनों में कहासुनी हुई। बाद में दोनों सो गए, लेकिन रात में ही सरिता ने सतपाल को बुला लिया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।

ये भी पढ़ें:मस्जिद, कब्रिस्तान और वक्फ बनाम MCD; दिल्ली के बुलडोजर एक्शन की कानूनी कहानी
ये भी पढ़ें:यदि 24 घंटे में केजरीवाल ने माफी नहीं मांगी तो...; भाजपा ने दे डाली चेतावनी

सुबह तक छिपाया सच

मंगलवार सुबह सरिता ने सास और बच्चों को चाय दी और कहा कि रामकिशन देर से उठेगा। इसके बाद वह दो बच्चों को लेकर घर से निकल गई। जब बड़े बेटे कुणाल ने पिता को जगाने की कोशिश की तो कोई हलचल नहीं हुई। जांच करने पर बुजुर्ग मां ने रामकिशन को मृत पाया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास तकिया रखा मिला और प्राइवेट पार्ट में गंभीर सूजन पाई गई, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। फिलहाल पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपी सतपाल की तलाश की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

रिपोर्ट- मोनी देवी

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Crime News Murder
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।