किस्सा 'फूल वालों की सैर' का, दिल्ली का त्योहार जिसके तार मुगलों, अंग्रेजों और नेहरू तक जुड़े

राजधानी दिल्ली में इस बार हिंदू-मुस्लिम एकता को दर्शाने वाले मुगलकालीन त्योहार ‘फूल वालों की सैर’ का आयोजन नहीं किया जाएगा। मुगल बादशाह ‘अकबर शाह द्वितीय’ द्वारा 1812 में शुरू की गई इस परंपरा को दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने इस साल मनाने की इजाजत नहीं दी है। जानिए इस त्योहार की परंपराएं, इतिहास और खास बातें।

क्या है फूल वालों की सैर कार्यक्रम इतिहास के पन्ने उलटने से पहले जानिए आखिर क्या है ‘फूल वालों की सैर’ कार्यक्रम?यह एक खास तरह का फेस्टिवल है, जो अब तक दिल्ली के महरौली में आयोजित होता रहा है। इसे हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द, महान सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ योगमाया मंदिर पर फूलों का पंखा और छत्र चढ़ाया जाता है। इसे दिल्ली के फूल वालों की तरफ से बड़े धूम-धूम से मनाया जाता है।

मुगल काल में शुरू हुई थी परंपरा अब आपको ले चलते हैं, इतिहास की सैर पर। जानिए आखिर इस परंपरा की शुरूआत कब और कैसे हुई थी? इस परंपरा को मुगल काल में अकबर शाह द्वितीय द्वारा 19वीं सदी में शुरू किया गया था। उस समय ब्रिटिशों ने देश में कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। मुगलों और अंग्रेजों में मतभेद उभरक सामने आने लगे।

अंग्रेजों ने मुगल परिवार के राजकुमार, मिर्जा जहांगीर (अकबर शाह द्वतीय का छोटा बेटा) को राज्य से निर्वासित कर दिया था। उन्हें इलाहाबाद के एक किले में नजरबंद करवा दिया था। वजह थी, जहांगीर द्वारा ब्रिटिश अफसर के ऊपर गोली चला देना।

जहांगीर की मां बेटे के गम में डूबी थीं। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर उनका बेटा वापस आ जाएगा, तो वो संत की कब्र पर चादर चढ़ाएंगी। बेटा वापस आ गया, मां ने अपने कहे मुताबिक फूलों की एक चादर बनवाई, जिसे दिल्ली के फूल वालों ने बनाया था। उन्होंने पंखे भी बनवाए। चादर और पंखों को दरगाह योगमाया मंदिर पर चढ़वाया गया।

साल 1857 में अंग्रेजों ने लगाई रोक लोगों को ये बात खूब पसंद आई, उन लोगों ने इसे एक साझा त्योहार के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस त्योहार की खुशबू 1857 की क्रांति के आते-आते फीकी पड़ने लगी। क्योंकि, अंग्रेजों ने इसे मनाने की अनुमति देना बंद कर दिया था। देश आजाद हो गया, लेकिन फिर भी इसे मनाने के लिए कुछ खास उत्साह नहीं दिखा।