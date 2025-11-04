दिल्ली में हाशिम बाबा गैंग के 3 गुर्गों ने घर पर की फायरिंग, मांगी 30 लाख की रंगदारी

संक्षेप: पुलिस ने बताया, यह घटना रविवार रात को शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में हुई। हमलावर भागने से पहले एक रंगदारी का नोट छोड़कर गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

हाशिम बाबा गैंग के तीन गुर्गों द्वारा कथित तौर पर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में एक मल्टी-स्टोरी घर पर फायरिंग करने और 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया, यह घटना रविवार रात को शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में हुई। हमलावर भागने से पहले एक रंगदारी का नोट छोड़कर गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना का एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया, जिसमें तीन लोग (दो हेलमेट पहने, तीसरा कपड़े से मुंह ढ़के) गली में घुसते और दो राउंड फायरिंग करते दिख रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दो राउंड गोली चलाने के बाद उनकी बंदूक जाम हो गई। इसके बाद आरोपियों ने घर के सामने रंगदारी का कागज फेंका और भाग गए।

इसके बाद पीड़ितों ने FIR दर्ज कराई। अधिकारी ने यह भी बताया कि उन्हें घटना का CCTV फुटेज मिल गया है। आरोपियों को ट्रैक करने और उनकी पहचान करने के लिए पूरे इलाके की जांच कर रहे हैं। पुनीत अरोड़ा, जो अपने परिवार के साथ उस घर में रहते हैं, ने बताया कि 2 नवंबर को उनके बड़े भाई बंटी को हाशिम बाबा गैंग के सदस्य गोलू का रंगदारी के लिए फोन आया था।