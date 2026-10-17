हिंसा को उकसाने वाले हाथ, असल मारकाट करने वाले हाथों जितने दोषी; ताहिर हुसैन को सजा सुनाते हुए बोला कोर्ट
अदालत ने कहा कि हुसैन ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि उन्होंने जबरन उसके घर पर कब्जा कर लिया और दंगों के दौरान लोगों पर हमला करने के लिए उसका इस्तेमाल किया।
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान दंगे भड़काने में मदद करने के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि 'जो हाथ हिंसा के लिेए रास्ता दिखाता है, वह अगर ज्यादा नहीं तो, उतना ही दोषी होता है, जितना कि वह हाथ जो वास्तव में हिंसा करता है।' अदालत ने कहा कि उस वक्त एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बाद भी उन्होंने शांति व सद्भाव बनाए रखने के बजाय अपने पद का इस्तेमाल हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया। वहीं जब दोषी की तरफ से इस आधार पर सजा में नरमी बरतने की अपील की गई कि वह भीड़ में शारीरिक रूप से शामिल नहीं था, तो अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि उसका मौके पर नहीं होना उस अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता है, जिसके लिए हुसैन को दोषी ठहराया गया था।
इससे पहले 10 अक्टूबर को ताहिर हुसैन को दंगा करने और भीड़ को उकसाने के लिए दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने कहा कि दोषी ताहिर हुसैन की तरफ से सजा कम करने के लिए दी गई दलीलों की तुलना में अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाले हालात कहीं अधिक भारी हैं। ऐसे में सजा कम करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला है।
सरकारी वकील ने की अधिकतम सजा देने की मांग
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने ताहिर हुसैन के लिए अधिकतम सजा की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि हिंसा से जुड़े किसी मामले में यह उसकी दूसरी दोषसिद्धि है। उन्होंने कहा कि उस समय एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते ताहिर हुसैन की जिम्मेदारी शांति बनाए रखने की थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दंगाइयों को अपने घर का इस्तेमाल करके आम लोगों पर हमला करने की छूट दी और इस तरह दंगों को बढ़ावा दिया।
'ऐसी सजा देंगे, जो दूसरों के लिए एक सबक बने'
अदालत ने कहा कि सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में ताहिर हुसैन से यह उम्मीद की जाती थी कि वे लोगों को संयमित रखने में भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक चयनित जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्होंने दंगों को भड़काया और पूरे इलाके में तनाव बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई। कोर्ट ने कहा, 'हुसैन ने अपना घर (जो उस इलाके की सबसे ऊंची जगह थी) दंगाइयों को उपलब्ध कराया, जहां से वे लोगों पर हमला कर सकते थे तथा दूसरे समुदाय के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते थे। अदालत ने कहा कि हुसैन के पद का इस्तेमाल हिंसा रोकने के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इसका इस्तेमाल हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसलिए ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो अपराध की गंभीरता को दर्शाए व दूसरों के लिए एक सबक बने।'
'जो हाथ हिंसा को गाइड करता है वह कम दोषी नहीं होता'
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने की अपील की, जिसे खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि दंगाइयों की भीड़ में हुसैन का शारीरिक रूप से मौजूद न होना उसके अपराध को कम नहीं करता। सिर्फ इसलिए कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि दोषी दंगों में सक्रिय रूप से शामिल था, उसके आचरण की गंभीरता कम नहीं हो जाती। क्योंकि जो हाथ हिंसा को निर्देशित (गाइड) करता है, वह भी उतना ही या उससे भी ज्यादा दोषी होता है, जितना कि वह हाथ जो वास्तव में हिंसा करता है।
हिंसा पर उतारू भीड़ के जबरन घुसने की दलील को नहीं माना
सजा पर सुनवाई के दौरान अदालत ने हुसैन के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि हिंसा पर उतारू मुस्लिमों की एक भीड़ ने उसके घर पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिससे वह बेबस हो गया था। उसने बताया कि इसके बाद उसने मदद मांगने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम को कई बार फोन भी किया था। हालांकि अदालत ने कहा कि वह इन कथित फोन कॉल्स को साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि वह अपने बचाव में कोई अन्य सबूत भी पेश नहीं कर सका।
अदालत ने कहा कि हुसैन ने किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि उन्होंने जबरन उसके घर पर कब्जा कर लिया और दंगों के दौरान लोगों पर हमला करने के लिए उसका इस्तेमाल किया।
दो साल की सजा व दस हजार रुपए का जुर्माना
अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा दी गई दलीलों (राहत देने वाले कारकों) की तुलना में अपराध की गंभीरता को बढ़ाने वाले कारक कहीं अधिक भारी हैं। इसके चलते अदालत ने उसे दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अधिक गंभीर आरोपों से ताहिर को किया बरी
ताहिर हुसैन को इस बात के लिए दोषी ठहराया गया है कि उसने 24 फरवरी 2020 को मुख्य करावल नगर रोड स्थित अपने घर की छत पर भीड़ को एकत्रित होने दिया, जिसने वहां से गुजर रहे राहगीरों पर पत्थर फेंककर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी किया। हालांकि अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन को अधिक गंभीर आरोपों से बरी कर दिया था, जिसमें घातक हथियारों के साथ दंगा करना, चोरी, तोड़फोड़ व बिना अनुमति किसी की संपति में घुसना शामिल था। अदालत ने नौ अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा था।
हुसैन को दूसरे मामले में ठहराया गया दोषी
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में हुसैन को दूसरी बार दोषी ठहराया गया है। इससे पहले 31 जुलाई को अदालत ने उसे और चार अन्य दोषियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आई) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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