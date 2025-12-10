Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
The Goa club caught fire, while the Luthra brothers were booking tickets to Thailand.
धूं-धूं कर जल रहा था गोवा क्लब, मालिक थाइलैंड भागने की बुक कर रहा था टिकट; जांच में बड़ा खुलासा

संक्षेप:

जांच में सामने आया है कि क्लब के मालिक भाई सौरभ और गौरव लूथरा ने आग बुझाने में किसी भी तरह का सहयोग करने के बजाय थाइलैंड जाने की टिकट बुक किए थे। 

Dec 10, 2025 10:31 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गोवा नाइट क्लब की भयंकर आग ने 25 मासूम लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। घटना के दौरान जब अफरा-तफरी का माहौल था और इमरजेंसी सर्विस आग बुझाने की जद्दोजहद कर रही थीं, तभी क्लब के मालिक लूथरा भाई देश छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि क्लब के मालिक भाई सौरभ और गौरव लूथरा ने आग बुझाने में किसी भी तरह का सहयोग करने के बजाय विदेश जाने की टिकट बुक किए थे।

लोग आग में जल रहे थे और मालिक…

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि लूथरा भाइयों ने 7 दिसंबर को सुबह 1:17 AM बजे MakeMyTrip (MMT) ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया था, जबकि गोवा पुलिस और फायर सर्विस की टीमें अभी भी अरपोरा के नाइट क्लब में बचाव अभियान में लगी हुई थीं। कुछ घंटों बाद, इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों सुबह 5:30 AM बजे दिल्ली से रवाना होने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E 1073 से थाइलैंड के फुकेत द्वीप गए थे।

लूथरा भाइयों ने लगाई कोर्ट में अपील

लूथरा भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने गोवा अधिकारियों से जवाब तलब किया और सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस अब भी सक्रिय है। आरोपी भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा पुलिस से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय कर दी।

दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इधर, उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में लगी आग की घटना के सिलसिले में गोवा पुलिस ने पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

