लड़कियों को मंहगे फोन और स्पेशल कमरा देता था, पूर्व छात्र ने खोले डर्टी बाबा के काले राज

संस्थान में पढ़ने वाले एक पूर्व छात्र ने आरोप लगाए हैं कि बाबा द्वारा छात्रों के फोन छीन लिए जाते थे। उन्हें अलग कमरों में रखा जाता था, जिनमें खास सुविधाएं होती थीं। मंहगे-मंहगे फोन देने की बात भी सामने आई है।

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट में 17 लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले बाबा चैतन्यानंद स्वामी के काले कारनामों के राज परत दर परत खुल रहे हैं। संस्थान में पढ़ने वाले एक पूर्व छात्र ने आरोप लगाए हैं कि बाबा नौ साल पहले भी छात्रों को परेशान करता था। पूर्व छात्र ने बताया, छात्रों के फोन छीन लिए जाते थे। उन्हें अलग कमरों में रखा जाता था, जिनमें खास सुविधाएं होती थीं। बाबा उन्हें महंगे फोन खरीदकर देता था, लेकिन यह कंट्रोल करते थे कि वे किससे बात कर सकते हैं।

इलाके के लोग बाबा की करतूतों से वाकिफ थे एक पूर्व छात्र ने बताया, 2016 में जब उनके एक दोस्त वहाँ पढ़ते थे, तो इस स्वयंभू बाबा ने उन्हें निशाना बनाया था। दावा किया कि उस इलाके में रहने वाले लोग भी जानते थे कि चैतन्यानंद छात्रों को परेशान करता है। लेकिन, कई माता-पिता बाबा की असली सच्चाई से वाकिफ नहीं थे। वे अपने बच्चों को इसलिए पढ़ने भेजते थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का संचालन एक बाबा कर रहा है, इससे उनके बच्चों को सही शिक्षा और नैतिक मूल्य मिलेंगे।

माता-पिता की सोच से एकदम उलट था चैतन्यानंद एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व छात्र ने बताया कि उसने साल 2016 में दो साल के कोर्स में एडमिशन लिया था। उसने बताया, जब हम यहां आए, तो पता चला कि वहाँ एक ट्रस्टी है जो एक 'सन्यासी' है। जब मम्मी-पापा यह सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन, चैतन्यानंद एकदम उलट था। वह बिल्कुल भी शांत नहीं था।

लड़कियों को देता था स्पेशल ट्रीटमेंट चैतन्यानंद का व्यवहार छात्रों के साथ हो या कर्मचारियों के साथ, सबके साथ बहुत अजीब था। वह कभी भी भड़क जाता था। जो भी मन करता, कह देता था। पूर्व छात्र ने कहा, “लोगों का नौकरी से निकाला जाना या उनकी सैलरी छीन लिया जाना, वहां आम बात थी।” वह महिला छात्राओं के साथ अलग व्यवहार करता था। वह लड़कियों को कार्यक्रमों में बुलाता था। उन्हें क्लास का नेता बना देता था। इस तरह वह अलग-अलग तरह से लड़कियों को लड़कों की तुलना में तरजीह देता था।

जब छात्र को दिया विदेश घुमाने का लालच पूर्व छात्र ने कहा कि उसके एक दोस्त को चैतन्यानंद ने निशाना बनाया और उसे फाइव स्टार होटलों में लंच और डिनर पर बुलाया। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उसे विदेश और इंटर्नशिप के लिए मथुरा भेजा जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति को भेजना? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। उसे कुछ गड़बड़ का शक हुआ। इसके बाद उसने संस्थान छोड़ दिया।

मंहगे फोन और स्पेशल कमरा वाला राज छात्र ने चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। पूर्व छात्र ने बताया कि जिन छात्रों को चैतन्यानंद पसंद करते थे, उन्हें एक अलग कमरा दिया जाता था। इस कमरे में खास सुविधाएं होती थीं। पूर्व छात्र ने बताया, उनके फोन छीन लिए जाते थे और उन्हें ब्लैकबेरी और एप्पल जैसे महंगे फोन दिए जाते थे। इसके जरिए वह उन तक पहुँच बनाता था। इसके जरिए चैट और मेसेज को डिलीट कर देता था। “छात्रों को अपने परिवार और रिश्तेदारों से बात न करने के लिए भी कहा गया था।”

दुबई के शेख को सेक्स पार्टनर की जरूरत है छात्र ने बताया कि जिन महिलाओं से पूछताछ की जा रही है, उनमें से एक उस समय संस्थान में थी जब वह वहाँ पढ़ता था और उसकी और उसकी बहन की अलग तरह की पहुँच थी। उन्होंने कहा, “वे लड़कियों को उकसाती थीं और उन्हें चैतन्यानंद के पास ले जाती थीं।” छात्रों के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि चैतन्यानंद यौन तस्करी गिरोह में शामिल था। उसने एक छात्रा से कहा था कि "दुबई के एक शेख" को एक सेक्स पार्टनर की जरूरत है और पूछा था कि क्या उसकी कोई "अच्छी दोस्त" है।