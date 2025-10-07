दिल्ली में होने जा रही पहली आर्टिफिशियल बारिश को स्थगित कर दिया गया, क्या वजह?

दिल्ली में एक बार फिर आर्टिफिशियल बारिश की तारीख आगे बढ़ा दी गई हैं। पहले भी इस ट्रायल को आगे के लिए बढ़ा दिया गया था। जानिए इस बार और पिछली बार इसके डेट में क्यों बदलाव किया गया था।

दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश का पहला ट्रायल स्थगित कर दिया गया है, जबकि ट्रायल के लिए क्लाउड-सीडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीनें और विमान मेरठ में तैयार खड़े हैं। अचानक से इस ट्रायल को रोकने की वजह दिल्ली में होने वाली बारिश बताई जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आईएमडी द्वारा मौसम साफ रहने की पुष्टि के बाद ट्रायल किसी भी दिन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, जैसे ही हमें संकेत मिलेगा कि बारिश नहीं होगी, दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश का ट्रायल किया जाएगा।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी में रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद, इस सप्ताह के लिए निर्धारित पहला क्लाउड-सीडिंग परीक्षण स्थगित कर दिया गया था। सिरसा ने कहा कि मौजूदा नमी और कुदरती वर्षा ने रिजल्ट को प्रभावित किया होगा। हम सटीक रिजल्ट प्राप्त करने के लिए शुष्क और स्थिर मौसम की स्थिति में प्रयोग करना चाहते हैं। हालाँकि बारिश का पूर्वानुमान पहले ही लगाया जा चुका था, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रयोग वैज्ञानिक रूप से सही तरीके से किया जाए।

आपको बताते चलें कि दिल्ली, आईआईटी कानपुर की मदद से आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी कर रही है, ताकि सर्दियों और अन्य समय में बढ़ते प्रदूषण के दौरान इसे रोकने में मदद मिल सके। इस उद्देश्य के लिए ही प्रदूषकों को फैलाने और धुंध को कम करने में क्लाउड-सीडिंग की क्षमता का आकलन किया जाना है।

सितंबर के अंत में, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि पहला क्लाउड-सीडिंग परीक्षण 7 से 9 अक्टूबर के बीच उत्तर-पश्चिम दिल्ली में होगा। हालाँकि, आईएमडी के साप्ताहिक पूर्वानुमान के अनुसार, 5 से 7 अक्टूबर के बीच गरज और बारिश की भविष्यवाणी की गई थी।