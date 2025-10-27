दिल्ली NCR में बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक, जानिए तारीख और वाहनों की केटेगरी

संक्षेप: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाहरी वाहनों पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है। ये निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी किए गए हैं।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाहरी वाहनों पर एक बार फिर रोक लगा दी गई है। ये निर्देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक, 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर वाहनों पर दिल्ली NCR में एंट्री नहीं मिलेगी। इन गाड़ियों में गैर बीएस-6 मानक के सभी मालवाहक वाणिज्यिक वाहन शामिल होंगे।

एक सार्वजनिक नोटिस में यह जानकारी दी गई कि बीएस-6 वाले वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक उपाय के रूप में केवल सीमित समय के लिए, 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में एंट्री करने की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली में रजिस्टर किए गए वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनों या सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।