पूरी कुत्ता कम्युनिटी हड़ताल करेगी..., SC के फैसले पर 'DOGesh' भाई का वायरल VIDEO देखा क्या?

दिल्ली- एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में पहुंचाने का मामला गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कुत्ता और बंदर का वीडियो सामने आया है। दरअसल ये एक एआई वीडियो है, जिसमें एक बंदर और कुत्ता आपस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बोलते हुए दिखाई देते हैं। DOGesh भाई के नाम से मशहूर हो चुका ये कुत्ता टिंकू मंकी से कहता है कि दिल्ली में कुत्तों के काटने से ज्यादा मौतें रेप से होती हैं।

हमारी भी फीलिंग्स हैं, ऐसे जबरदस्ती… वीडियो में इंडिया गेट का नजारा दिखाई देता है। इसमें एआई से बनाए गए बंदर और कुत्ता बातचीत करते दिखते हैं। बंदर यानी 'मंकी दादा' के हाथ में माइक है। वह कुत्ता 'डोगेश भाई' से पूछता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। हमारी भी फीलिंग्स हैं। हमको ऐसे जबरदस्ती दिल्ली से बाहर करना सही नहीं है।

पूरी कुत्ता कम्युनिटी हड़ताल करेगी... इस पर मंकी दादा एक बार फिर डोगेश भाई से पूछते हैं- भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तुम लोग इंसानों को काट लेते हो। इस पर डोगेश भाई कहते हैं कि दिल्ली में कुत्तों के काटने से ज्यादा मौत रेप से होती हैं। तो क्या सारे इंसानों को दिल्ली से बाहर कर दोगे। इस पर मंकी दादा पूछते हैं, अब आपका क्या प्लान है? डोगेश भाई जोश भरते हुए कहते हैं, टिंकू भाई अब पूरी कुत्ता कम्युनिटी हड़ताल करेगी और सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे काफी शेयर किया जा रहा है। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोगेश भाई ने उठाये गंभीर सवाल- देखिये टिंकू से खास बातचीत के कुछ अंश। "टिंकू भाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर डोगेश भाई ने खोल दिए कई बड़े राज़... इंडिया गेट बना गवाह इस ऐतिहासिक बातचीत का"